¿Cuándo empieza ‘El Chinamo’ de Teletica? Esto es lo que sabemos

La ‘mayor fiesta de fin de año’ ya tiene fecha y algunos presentadores confirmados. Conozca más en la nota

Por Fiorella Montoya
Dj Bubu trabajó por más de 18 años como DJ oficial de El Chinamo, programa de fin de año de Teletica.
DJ Marco Palacios será el nuevo Dj de 'El Chinamo', de Teletica. (Instagram)







El ChinamoTeletica
