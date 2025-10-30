¿Cuándo empieza ‘El Chinamo’ de Teletica? Esto es lo que sabemos

DJ Marco Palacios será el nuevo Dj de 'El Chinamo', de Teletica.

Durante la edición de De boca en boca, de este jueves 30 de octubre, Mauricio Hoffmann dio a conocer la fecha en que iniciará la fiesta televisiva más esperada del año: El Chinamo, de Teletica.

“A partir del (jueves) 11 de diciembre me contaron que empieza El Chinamo”, dijo el presentador durante el programa.

En este 2025, El Chinamo celebra su 25 aniversario. Su primera transmisión se realizó en diciembre del 2000 y, desde entonces, marcó el inicio de las celebraciones navideñas con una mezcla de concursos, humor, música y entretenimiento familiar.

Entre las figuras confirmadas para la nueva temporada destacan DJ Marco Palacios, Nancy Dobles, Carlos Ramos (Porcionzón), Carmen Chinchilla (Elvirilla), Pirulillo, Keyla Sánchez y Carlos Álvarez.

¿Cómo ir a El Chinamo?

De momento, quienes deseen asistir al programa deben estar atentos a la pantalla de TDMás 2, donde se transmitirá La previa de El Chinamo todos los miércoles de noviembre. Este espacio arrancará a las 7:30 p. m. y ofrecerá dinámicas para que el público gane entradas a la “mayor fiesta de fin de año”.