‘El Chinamo’ tendrá un personaje animado esta temporada: vea de quién se trata

El Chinamo, de Teletica, comenzará el 11 de diciembre a las 8 p. m.

El tradicional programa decembrino El Chinamo, de Teletica, presentará un nuevo personaje animado para esta temporada.

Se trata de Standaperro, una animación de un perro comediante creada por el ilustrador y animador costarricense Franco Céspedes.

El nuevo “fichaje” del programa fue anunciado por la misma televisora, que adelantó que el perro intentará ingresar por todos los medios a Teletica para cumplir su sueño de participar en El Chinamo.

“Durante su recorrido, este divertido personaje se topará con varias personalidades con quienes vivirá momentos llenos de comedia”, explicó Teletica.

Por su parte, Céspedes comentó que Standaperro tuvo varios dueños y que es un perro “rebeldón”.

“En una de tantas encontró en la comedia una forma para vivir en la calle y hacer su propia vida. ’Standa’ es porque sus primeros dueños, que eran unos norteamericanos, le decían ‘stand up’, ‘sit’, y pensó que era su nombre”, explicó Céspedes a teletica.com.

El ilustrador cuenta con más de 20 años de experiencia en animación digital y ha participado en producciones para Netflix y HBO Max.

“Creo que todos buscamos El Chinamo para divertirnos en diciembre, después de un año lleno de muchas cosas. El perrito, por lo menos, les trae esa comedia distinta, que probablemente no han visto en mucho tiempo”, agregó.

Esta temporada de El Chinamo se transmitirá del 11 al 23 de diciembre a las 8 p. m.