Eli Feinzaig propone restablecer lazos con Taiwán, pese a línea roja diplomática de China

El candidato del PLP asegura que Costa Rica puede reabrir relaciones con Taipéi sin afectar su vínculo con Pekín

Por Lucía Astorga
Debate de candidatos presidenciales sobre el futuro de la educación
Eli Feinzaig sostiene que Costa Rica puede mantener el reconocimiento diplomático, simultáneo, de China y Taiwán. (JOHN DURAN)







