Política

China, Costa Rica y 5G: la advertencia de la futura embajadora de Trump

Melinda Hildebrand habló sobre el despliegue de 5G y la posible participación de China en este negocio

Por Lucía Astorga

La embajadora designada por Donald Trump para Costa Rica, Melinda Hildebrand, criticó el papel de China en la región, señalando que representa una amenaza tanto para la seguridad nacional como para la prosperidad económica de Estados Unidos.








Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

