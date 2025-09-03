China, Costa Rica y 5G: la advertencia de la futura embajadora de Trump

La embajadora designada por Donald Trump para Costa Rica, Melinda Hildebrand, criticó el papel de China en la región, señalando que representa una amenaza tanto para la seguridad nacional como para la prosperidad económica de Estados Unidos.

Hildebrand aseguró que, en su criterio, no se debe permitir que el Partido Comunista Chino (PCCh) controle cadenas de suministro críticas y subrayó la importancia de mantener relaciones sólidas entre Estados Unidos y Costa Rica.

Melinda Hildebrand, nominada por Donald Trump como embajadora de Costa Rica, dio su perspectiva sobre el rol de China en el país y la región. (La Nación/Diseño Canva/Diseño Canva)

“De ser confirmada, trabajaré con el gobierno costarricense, así como con los sectores público y privado, para contrarrestar la influencia del PCCh y apoyar el uso de proveedores confiables, especialmente en la implementación de la tecnología 5G”, afirmó.

La empresaria se refirió al gigante asiático tras una consulta planteada por el senador republicano Ted Cruz, durante la audiencia de confirmación de Hildebrand, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

LEA MÁS: Embajadora de Trump sobre lo que hace sobresalir a Costa Rica: Espero explorar esas razones

Cruz afirmó que la expansión de China en la región es extensiva y peligrosa. Alegó que de todos los países de Centroamérica, Costa Rica mantiene la relación diplomática de más larga duración, la cual data desde el 2007.

El senador manifestó que el Partido Comunista Chino ha invertido miles de millones de dólares en Costa Rica; sin embargo, destacó que el país sigue siendo un aliado estratégico de Estados Unidos.

LEA MÁS: Estados Unidos presenta a Costa Rica como caso exitoso en su estrategia para frenar a China

Según Cruz, Costa Rica desempeña un papel fundamental en la reconstrucción del sistema de alianzas estadounidenses en todo el hemisferio.

El legislador republicano alegó que existe enorme frustración en Costa Rica por la “coerción” ejercida por China, sin profundizar en el tema.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves niega recibir órdenes de EE. UU. y acusa a Óscar Arias de haber acatado directrices de China

Por su parte, la senadora demócrata Jeanne Shaheen señaló que Costa Rica es un país donde la influencia china se expande rápidamente. Al mismo tiempo, criticó ciertos aspectos de la política económica del gobierno de Donald Trump, que, en su opinión, podrían socavar la posición de Estados Unidos en la región.

Shaheen señaló que los aranceles implementados por el gobierno estadounidense han debilitado los lazos económicos y generado dudas sobre si Estados Unidos puede considerarse un socio confiable.

LEA MÁS: Gobierno de Costa Rica ‘prostituyó’ la relación con Estados Unidos para ejecutar venganzas locales, dice expresidenta

Además, destacó que la reducción de programas de fortalecimiento del estado de derecho y de lucha contra la corrupción en Costa Rica, ha beneficiado a grupos de crimen organizado transnacional.

La senadora instó a Hildebrand a exponer sus estrategias para enfrentar la creciente influencia de China y fortalecer las instituciones democráticas y legales.

LEA MÁS: Marco Rubio advierte de sanciones a funcionarios de Costa Rica que colaboren con actores extranjeros contra la ciberseguridad

James Risch, presidente del comité, también criticó el papel de China en la región. Al respecto, recordó la visita que realizó a inicios de año el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a Costa Rica, como muestra del vínculo especial entre ambos países y del compromiso del gobierno estadounidense para contrarrestar la influencia de China.

“La visita de Rubio en febrero fue una señal de esta relación y de la necesidad de trabajar conjuntamente para enfrentar la maligna influencia de China en el país y en Centroamérica”, afirmó.