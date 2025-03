Feinzaig dice que Johana Obando se metió en problemas por cuestionamientos a plan 5G del gobierno

Eliécer Feinzaig, presidente y diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), afirmó este jueves que su excompañera Johana Obando se metió en problemas por sus cuestionamientos a los planes del gobierno para excluir a las empresas chinas, como Huawei, del despliegue de la tecnología 5G.

La ahora legisladora independiente, cuya visa fue revocada por Estados Unidos, ha denunciado ser víctima de amenazas contra su vida y de seguimientos, debido a su postura crítica.

Feinzaig argumentó que, desde hace 10 meses, la fracción del PLP conversó sobre la implementación de la 5G en Costa Rica y que se acordó respaldar la decisión del gobierno de exigir a los proveedores provenir de países que hayan ratificado el Convenio de Budapest, sobre la ciberdelincuencia.

China no es signatario de este instrumento, lo que deja por fuera a compañías como Huawei.

“La seguridad está por encima de cualquier otra consideración y, por lo tanto, nosotros respaldábamos la decisión de que los proveedores de 5G provengan de países signatarios de ese Convenio de Budapest. Johana decidió apartarse de ese criterio, nos lo dijo, no fue que nos sorprendió con eso y, como liberales que somos, respetamos la decisión de ella.

“Sin embargo, esa posición de ella, la lleva a meterse en problemas”, expresó Feinzaig.

Obando declaró este jueves a La Nación que renunció al PLP por la falta de respaldo por parte de su bancada, ante la persecución del gobierno del presidente Rodrigo Chaves.

Los ‘problemas’

El 7 de enero pasado, Obando declaró que temía por su vida debido a los seguimientos que le realizaron meses atrás personas desconocidas y que la vincularon a reuniones con empresarios de Huawei, en un edificio capitalino.

“Hay un temor de que me manden a callar. Los mensajes de los chavistas han sido contundentes: ‘Te queremos muerta’. Pero con mi familia no se metan, con mis hijas no se metan. Sí, efectivamente, tengo temor por mi vida. Estamos hablando de negocios de millones de dólares, y quitar un diputado, mandarlo a callar es muy sencillo para esta gente. A mí me dijeron, Johana, tené cuidado, te pueden mandar a silenciar; no sigás con este tema. Fue la recomendación que recibí”, dijo entonces, con la voz entrecortada y visiblemente afectada.

A mediados de diciembre, en el noticiero Central Noticias del canal OPA, se publicaron imágenes de la diputada Obando, así como otros legisladores, en camino a reunirse con ejecutivos de la empresa Huawei, en un edificio capitalino.,

El pasado 20 de febrero, Obando se convirtió en una de las tres diputaciones que, en el inicio de este 2025, sufrieron la cancelación de su visa por parte del gobierno de Estados Unidos, luego de una visita a Costa Rica del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en la que presagió la implementación de sanciones contra funcionarios costarricenses, que se aliaran con actores extranjeros que supongan riesgos para la ciberseguridad de su país, en clara alusión a China.

Cynthia Córdoba, quien este jueves también renunció al PLP, y Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), son los otros dos congresistas a quienes se les canceló la autorización para ingresar a territorio estadounidense.

Ana Sofía Machuca Flores, jefa de Auditoría del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), también confirmó que Estados Unidos le retiró la visa.

Los cuatro afectados tienen en común el haber sido cuestionados por el gobierno de Chaves de supuestamente querer favorecer a Huawei.

