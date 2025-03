Johana Obando: ‘Mi fracción me dejó en una lucha en solitario’

Las diputadas Johana Obando y Cynthia Córdoba renunciaron este jueves a la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), en medio de la polémica por el retiro de sus visas por parte del gobierno de los Estados Unidos el pasado 20 de febrero.

Ambas legisladoras confirmaron su decisión en exclusiva a La Nación este jueves 6 de marzo por la tarde.

Obando concedió una entrevista a Revista Dominical el pasado martes 4 de marzo, en la que reconoció que se sentía abandonada por sus compañeros de fracción, que le brindaron una “tibia defensa” que la dejó en “una lucha en solitario”.

Para ese momento, la congresista no había tomado la decisión de independizarse de su bancada, pero afirmó que estaba analizándolo. El siguiente es un extracto de la entrevista de Obando con Revista Dominical. Podrá leer otros temas tocados en la entrevista este domingo en nacion.com

— ¿Cómo valora usted la posición de su fracción? ¿Está satisfecha?

— Creo que fue una posición tibia. Creo que se pudo haber hecho un comunicado de prensa más formal, no de cuatro puntos. Creo que faltó más contundencia.

“Lo que sí comparto del comunicado es que, efectivamente, yo respeto las decisiones unilaterales de los países soberanos, como Costa Rica lo es, y que en esa soberanía deberían respetar las decisiones en territorio costarricense, de los funcionarios que bajo argumentos técnicos estamos defendiendo o no una posición.

“Aquí se debaten posiciones técnicas, y es lo que nosotros deberíamos estar debatiendo. No chismes ni morbo, que es lo que tratan de vender doña Paula Bogantes (ministra de Ciencia y Tecnología) y el presidente (Rodrigo Chaves). Esta es una decisión técnica, es una decisión país. En ese contexto, creo que faltó contundencia en el comunicado.

“También hay una omisión de la Cancillería. Esto es inédito en Costa Rica, es la primera vez que ocurre que a unas diputadas se les quiten las visas y el mensaje de la Cancillería es silencio absoluto. Se lee que esto viene del Ejecutivo, se lee que se está acallando a la oposición. Estamos en los inicios de una dictadura para quitar a la oposición; entonces, la democracia en Costa Rica se está perdiendo”.

La diputada Johana Obando renunció al Partido Liberal Progresista este jueves 6 de marzo. El próximo domingo se publicará su entrevista exclusiva con Revista Dominical. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

— Usted recibió el respaldo de don Rodrigo Arias, de diputados, incluso de su excompañera de fracción, Kattia Cambronero. ¿Cómo compara ese respaldo con el que sintió de su fracción?

— No solamente a ellos, porque yo también tengo que señalar a la gente que se acercó, como doña Laura Chinchilla, don Rodrigo Arias, la exdiputada Paula Vega me escribió y se solidarizó con mi posición. También personas que trabajaron con Rodrigo Chaves en su momento, que fueron acosados, perseguidos y marginados por tener diferentes posiciones.

— ¿Sus compañeros de fracción le mostraron apoyo explícito?

— Algunos sí, otros no.

— ¿Cómo analiza usted eso?

— Como un temor por parte de algunas personas de perder la visa, como un temor de hablar de un tema. Yo sé que tenemos diferentes posiciones en este tema, y yo lo respeto.

“Pero una cuestión es la posición técnica y otra cuestión es la libertad que tenemos de defender posiciones, sobre todo la llegada de patrones de dictadura. Eso sí yo no lo puedo entender, y no lo comparto con mi fracción. Estamos viendo los indicios de una dictadura y prefieren callarse porque no quieren perder la visa. Eso a mí me deja un sinsabor con la posición de mi fracción”.

— ¿Usted se siente defendida o respaldada por su fracción?

— No, no. Yo en mi fracción estoy en una lucha en solitario. Yo he sido tan vocal en el tema, que a mí me parece grosero que ahora quieran alejarse de una posición que no he ocultado. Tengo esta lucha desde hace un año y medio. Nunca me he escondido.

“Lo que han hecho es dejarme sola en esta batalla, que al final de cuentas no es una batalla por mi visa, es una batalla por la libertad de mercado, la libertad de expresión, la libertad de Costa Rica de tomar sus propias decisiones, la libre competencia y contra los autoritarismos, que son principios liberales. En América Latina hemos tenido líderes dictatoriales que han querido acallar a la oposición, entonces uno se pregunta, ¿cuál es el negocio de 5G para llegar a esos grados?”.

— Usted no se siente respaldada, se siente sola, no le parece bien la posición de la fracción de no defender los principios democráticos, ¿ha valorado independizarse de la fracción? ¿Ha tomado una decisión?

— No he tomado ninguna decisión, tengo que pensarlo. No he entrado a esa valoración, porque han sido muchos temas estos días. Me he enfocado en mi familia.

— Entonces, ¿no ha tomado una decisión?

— No he tomado ninguna decisión final, es una etapa que en su momento tendré que valorar. Hay mucho alrededor. No me he sentado a analizarlo.

Finalmente, tanto Obando como su compañera, Cynthia Córdoba, tomaron este jueves 6 de marzo la decisión de renunciar a la fracción del PLP.

Lea este domingo 9 de marzo en Revista Dominical la entrevista completa de Johana Obando en exclusiva, donde se refirió a la tecnología 5G, Huawei y el retiro de su visa por parte del gobierno de Estados Unidos.