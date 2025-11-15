Política

Eli Feinzaig inicia su campaña tras accidente en el que falleció asesora legislativa

El Partido Liberal Progresista celebra, este sábado, el regreso del candidato presidencial Eliécer Feinzaig a la campaña y rinde homenaje tras accidente mortal en el que falleció asesora legislativa

Por Arianna Villalobos Solís y Sebastián Sánchez
El Partido Liberal Progresista celebra, este sábado, el regreso del candidato presidencial Eliécer Feinzaig a la campaña y rinde homenaje tras accidente mortal en el que falleció asesora legislativa. (Mayela López)







Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

