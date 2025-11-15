Eli Feinzaig inicia su campaña tras accidente en el que falleció asesora legislativa

El Partido Liberal Progresista celebra, este sábado, el regreso del candidato presidencial Eliécer Feinzaig a la campaña y rinde homenaje tras accidente mortal en el que falleció asesora legislativa.

El Partido Liberal Progresista (PLP) celebró, este sábado, el regreso del diputado y candidato presidencial Eliécer Feinzaig Mintz a su campaña, tras el aparatoso accidente ocurrido a finales de octubre en Palmares, sobre la ruta 1, en el que murió su asesora legislativa, Éricka Benavides.

La agrupación se reunió desde las 10 a. m. en la Casa Liberal Progresista, en Rohrmoser, para destacar el retorno de Feinzaig “con más fuerza, más temple y más determinación que nunca”, según indicó el partido en la invitación al evento.

El PLP añadió que la actividad también tuvo como propósito rendir homenaje a Benavides, de 56 años. Por esta razón, la casa de campaña fue nombrada “Éricka Benavides Garbanzo”, en memoria de la asesora fallecida.

El accidente ocurrió el 24 de octubre pasado, cuando el vehículo tipo pick-up en el que viajaban el candidato, la asesora y un conductor identificado como Fabián Cascante perdió el control y, presuntamente, invadió el carril contrario por donde circulaba un camión de carga liviana.

Benavides falleció en el sitio, mientras que Feinzaig y Cascante fueron trasladados a centros médicos para su respectiva atención. El vehículo del aspirante quedó completamente destruido y el camión sufrió daños severos en el lado del conductor.

A raíz de las lesiones, Feinzaig fue sometido a una cirugía el 25 de octubre por fractura de esternón y salió del hospital el 31 de octubre.

Según un comunicado del PLP, el candidato permanecería en reposo y retomaría sus actividades de campaña de manera gradual. La actividad de este sábado marca su primera participación propia de su campaña desde el accidente.

Feinzaig llegó al lugar pocos minutos antes de las 11:30 a. m., acompañado de su esposa, y fue recibido entre banderas partidarias y aplausos por las personas presentes.

Llegada de Eliecer Feinzag a su inicio de campaña electoral

La agrupación del Partido Liberal Progresista rinde homenaje a asesora legislativa Éricka Benavides, fallecida a finales de octubre en un accidente en el que también se vio involucrado el candidato presidencial Eliécer Feinzaig. El PLP colocó una placa en la Casa Liberal Progresista. En la imagen, el candidato Eli Feinzaig y la pareja de Benavides, Marco Ramírez. (Sebastián Sánchez Ramírez/Sebastián Sánchez Ramírez)

Eli Feinzaig: ‘Éricka fue mi ángel guardián’

Como parte del homenaje a Benavides, la agrupación colocó una placa con la leyenda “Casa Liberal Progresista, Éricka Benavides Garbanzo”. Su pareja, Marco Ramírez, participó en el acto de develación de la placa.

Durante el acto de homenaje, el candidato presidencial afirmó que Benavides fue su “ángel guardián en vida” y que continuaba siéndolo tras su fallecimiento. Señaló que ella era el motor de la agrupación y le agradeció la labor que desempeñó en el partido.

“Éricka fue mi ángel guardián en vida, y sigue siéndolo ahora. Éricka tocó los corazones de absolutamente todos los que la conocieron. Éricka llenó nuestras vidas de alegrías, de risas, de amor, pero además era el motor que estaba detrás de todo. (Era) la que se encargaba de que todos los detalles estuvieran atendidos, cuando había que realizar cualquier actividad”, afirmó Feinzaig, tras la revelación de la placa.

“No hay palabras suficientes para agradecerle todo lo que nos dio, todo lo que nos sigue dando, y quiero que la honremos a ella”, agregó el candidato.

Feinzaig pidió un minuto de silencio por la memoria de Benavides.

Inauguración de la placa y palabras de Eliécer Fienzag sobre el fallecimiento de su compañera Ericka Benavides

‘Un inicio de campaña atípico, peculiar y doloroso’

Gabriel Zamora, candidato a la vicepresidencia del PLP, afirmó a La Nación que se trata de un inicio de campaña “peculiar, atípico y doloroso”, ante el fallecimiento de Benavides.

“(Es) una situación tan trágica, con el fallecimiento de una persona tan querida como Éricka. Y, cuando digo querida, era realmente muy querida por todos nosotros. (Es una campaña) peculiar, atípica y dolorosa. Ya han pasado algunas semanas, pero el luto no se irá. Es todo un proceso, pero hay que seguir adelante”, afirmó Zamora.

“Lo que nos deja esta situación tan trágica es también una gran motivación para seguir luchando en esta campaña, recordando a Éricka y todo el empuje que ella nos dio”, agregó.

Gabriel Zamora, candidato a vicepresidente del PLP, se pronuncia sobre inicio de campaña tras accidente sufrido por Eliécer Feinzaig

Hannia Vega, candidata al primer lugar por San José y exviceministra de Ciencia y Tecnología, afirmó a este diario que, tras la muerte de Benavides, la agrupación “renació como un ave fénix”.

“Hemos logrado adquirir la fuerza interna suficiente para decir, ‘Estamos presentes, vamos para adelante y seguimos’. Éricka nos dio esa fuerza; nos la heredó”, afirmó Vega.

Enfoque en pymes, apertura de mercados y reducción de impuestos

Entre los principales ejes de campaña del Partido Liberal Progresista figuran el impulso a las pequeñas y medianas empresas, la apertura de los mercados y una reducción de la carga tributaria para la ciudadanía.

Al respecto, Gabriel Zamora indicó que la agrupación pretende eliminar trámites y obstáculos institucionales que dificultan el surgimiento y desarrollo de pequeños emprendimientos. Añadió que promoverán cambios ante lo que calificó como la situación actual del Estado, al que describió como “ineficiente” y “gastón”.

“Nosotros vamos en una línea de eliminar trámites, eliminar trabas y sobretodo para emprendimientos. Muchos emprendimientos es lo que queremos en Costa Rica. Estamos apuntando a que en los próximos años tengamos un millón”, afirmó.

Zamora reconoció que la agrupación se mantiene “realista” ante la oferta electoral de 20 aspirantes presidenciales para los comicios del 2026. Indicó que no son “triunfalistas”, pero que su prioridad es fortalecer la divulgación de sus propuestas y procurar que la ciudadanía conozca con claridad sus planteamientos.

Además, Hannia Vega señaló que la agrupación pretende promover la apertura del sector energético y de otros mercados, con el fin de disminuir los costos de los servicios. También indicó que el partido buscará una nueva rebaja de impuestos, con la meta de mantener únicamente 15 tributos para financiar el presupuesto nacional.

“Vamos por la segunda generación de disminución de impuestos. Vamos a liderar un proyecto que don Eli está presentando, que elimina un número importante de impuestos y que deja 15 como los impuestos que nutren el presupuesto”, afirmó Vega.