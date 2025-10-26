Política

Eli Feinzaig sometido a cirugía tras accidente de tránsito

Candidato presidencial fue sometido a cirugía este sábado en la noche. PLP reporta que se encuentra estable; su chofer sigue delicado

Por Aarón Sequeira

El diputado y candidato presidencial Eliécer Feinzaig fue sometido a una cirugía por fractura de esternón la noche del sábado, por recomendación médica.








Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

