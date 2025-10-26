Eli Feinzaig sometido a cirugía tras accidente de tránsito

El diputado y candidato presidencial Eliécer Feinzaig fue sometido a una cirugía por fractura de esternón la noche del sábado, por recomendación médica.

Así lo informó el Partido Liberal Progresista (PLP) en su chat de prensa, este domingo, a las 11 a. m.

LEA MÁS: Eli Feinzag se despide de su mano derecha Ericka Benavides: ‘Eras mi persona de mayor confianza’

La cirugía se le realizó al legislador luego del accidente de tránsito que sufrió el viernes, en el que falleció su asistente y candidata a diputada, Ericka Benavides Garbanzo.

“La operación se realizó por recomendación médica, ya que permite una pronta recuperación. Feinzaig se mantiene estable, en observación y evoluciona satisfactoriamente en el hospital Metropolitano”, informó el Partido Liberal.

El diputado y candidato presidencial Eli Feinzaig fue trasladado vía aérea desde San Ramón hasta Santa Ana. (Foto: tomada de Tele/Foto: tomada de Telenoticias)

Respecto al estado de salud del chofer del candidato, Fabián Cascante, el PLP informó de que sigue en condición delicada, en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital México, en lenta evolución.

“Agradecemos también a todas las personas que donaron sangre para él y seguimos pendientes de su salud”, dice el comunicado partidario.

El hospital México solicitó donaciones de sangre tipo O positivo, este sábado, para Cascante.

Noticia en desarollo