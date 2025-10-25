Hospital México solicita donaciones de sangre para chofer de Eli Feinzaig, herido en accidente de tránsito en Palmares

El Hospital México y familiares solicitan, de manera urgente, la colaboración de la ciudadanía para ayudar con donaciones de sangre a Fabián Cascante, el conductor del diputado y candidato presidencial del Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig, quien se vio involucrado en una mortal colisión contra un camión de carga liviana, mañana del viernes, en Palmares.

El banco de sangre del hospital está abierto de lunes a viernes, de 7 a. m. a 5 p. m., y también los sábados y domingos, de 7 a. m. a 12:30 p. m. Los médicos solicitan donaciones de sangre tipo O+.

Luego de ser liberado de entre las latas del carro, Cascante fue llevado de urgencia al Hospital Carlos Luis Valverde Vega, en San Ramón, y sometido a una cirugía la tarde del viernes. El hombre sufrió lesiones severas en el cráneo, en el abdomen con compromiso del bazo, fractura en la cadera y otras.

Fabián Cascante se encuentra en condición crítica en el Hospital México. Foto: (Facebook/La familia de Fabián Cascante está pidiendo toda la ayuda posible.)

Antes de las 4 p. m., una vez que fue estabilizado, fue trasladado en ambulancia al Hospital México, donde se mantiene recibiendo atención médica.

En el carro que conducía Cascante viajaban el diputado Feinzaig, y su asesora Ericka Benavides, de 56 años, quien falleció en el sitio producto del impacto.

El conductor del vehículo de carga liviana con el que chocó el vehículo tipo pick-up que conducía Cascante también se encuentra hospitalizado. Foto: (Alonso Tenorio/Atenorio)

Feinzaig y Benavides viajaban hacia la zona norte para atender una entrevista con los medios de comunicación regionales San Carlos Digital y Radio Santa Clara. Luego viajarían a Puntarenas.

Tras el accidente, Feinzaig fue auxiliado por una pareja que presenció el impacto y, una vez que llegaron los socorristas, fue trasladado a un centro médico de la localidad. Horas más tarde, un helicóptero lo llevó desde San Ramón hasta el Hospital Metropolitano en Santa Ana.

El legislador recibió varios golpes, pero se encuentra estable y bajo vigilancia médica.

El PLP calificó el accidente como “el momento más triste de nuestra historia”. La agrupación política expresó sus condolencias por la muerte de Benavides.

“Estamos profundamente consternados por la pérdida de Ericka, una compañera comprometida, alegre y generosa. En nombre de todo el equipo, envío mis condolencias y mi cariño a su familia y seres queridos”, declaró Feinzaig desde el centro médico.

Ericka Benavides ingresó como asesora en la Asamblea Legislativa en el 2022. En la imagen aparece junto al diputado y candidato presidencial Eliécer Feinzaig. Foto: (cortesía/cortesía)

Mortal choque

La colisión se reportó a las 10:50 a. m. en el sector de Buenos Aires de Palmares, a 100 metros de Plastimex.

Además de los tres pasajeros del automotor, también resultó herido un hombre de 39 años identificado como Pablo Trigueros.

Trigueros conducía el camión de carga liviana contra el que colisionó el pick-up y permanece hospitalizado tras sufrir golpes y, al parecer, fracturas en sus extremidades. Por el momento, un equipo médico le realiza pruebas para determinar con exactitud la severidad de sus lesiones. Su estado de salud es estable.