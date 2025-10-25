Sucesos

Hospital México solicita donaciones de sangre para chofer de Eli Feinzaig, herido en accidente de tránsito en Palmares

El estado de salud de Fabián Cascante es crítico. Chofer del camión involucrado en accidente también esta hospitalizado pero en condición estable

Por Natalia Vargas

El Hospital México y familiares solicitan, de manera urgente, la colaboración de la ciudadanía para ayudar con donaciones de sangre a Fabián Cascante, el conductor del diputado y candidato presidencial del Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig, quien se vio involucrado en una mortal colisión contra un camión de carga liviana, mañana del viernes, en Palmares.








