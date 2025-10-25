PLP calificó el accidente como ‘el momento más triste de su historia’; Eli Feinzaig envía mensaje desde hospital

El candidato del PLP, Eliécer Feinzaig, sufrió un accidente este viernes, cuando se dirigía a una gira de campaña. En el accidente murió su asistente, Ericka Benavides. En la foto, cuando celebraron el cumpleaños de Benavides, en marzo.

El Partido Liberal Progresista (PLP) calificó como “el momento más triste de nuestra historia” el accidente en el que falleció Ericka Benavides, asesora y candidata a diputada por San José, y que también involucró al diputado Eliécer Feinzaig.

La agrupación política expresó este viernes sus condolencias por la muerte de Benavides.

“Estamos profundamente consternados por la pérdida de Éricka, una compañera comprometida, alegre y generosa. En nombre de todo el equipo, envío mis condolencias y mi cariño a su familia y seres queridos”, declaró Feinzaig desde el centro médico.

Manifestaron también su preocupación por la salud de Fabián Cascante, conductor del vehículo en el que viajaba Feinzaig, quien permanece en un hospital.

Feinzaig fue trasladado a un centro médico, donde se encuentra estable y consciente, aunque adolorido por el impacto. El candidato permanecerá bajo observación médica.

El PLP también informó que Pablo Trigueros, conductor del otro vehículo involucrado en la colisión, está recibiendo atención médica. El partido agradeció el trabajo de los cuerpos de rescate.

El accidente ocurrió en la ruta hacia San Carlos, cuando Feinzaig se dirigía a una entrevista programada. Benavides, directora de giras del equipo de campaña, fue recordada por su entrega, compromiso, alegría y calidad humana.

Según el comunicado del PLP, el diputado agradeció el apoyo y preocupación de quienes se han interesado por su estado.