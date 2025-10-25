Sucesos

PLP calificó el accidente como ‘el momento más triste de su historia’; Eli Feinzaig envía mensaje desde hospital

En el accidente falleció una asesora y candidata a diputada

Por Sebastián Sánchez
Eli Feinzaig y Ericka Benavides
El candidato del PLP, Eliécer Feinzaig, sufrió un accidente este viernes, cuando se dirigía a una gira de campaña. En el accidente murió su asistente, Ericka Benavides. En la foto, cuando celebraron el cumpleaños de Benavides, en marzo. (Facebook Eliécer Feinzaig/La Nación)







PLPaccidenteEricka Benavides
Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

