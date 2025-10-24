Eli Feinzaig hospitalizado tras accidente en que falleció asesora

El diputado y candidato presidencial del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, fue trasladado esta mañana al hospital de San Ramón, luego de haber sufrido un accidente en Palmares. Poco antes de la 1 p. m. fue trasladado a otro centro médico, en San José.

El legislador resultó golpeado debido a lo fuerte del accidente y fue estabilizado en el centro médico ramonense. Así lo confirmó la encargada de comunicación de la campaña, Francina Delgado.

El accidente resultó mortal, pues en el sitio falleció la asistente del diputado, Ericka Benavides, mientras que el chofer se encuentra en sala de operaciones.

La gerente general de la Asamblea, Karla Granados, informó de que el director general de Bomberos, Héctor Chaves, confirmó la muerte de Benavides y el traslado al hospital ramonense de Feinzaig y su chofer.

Así fue el traslado en helicóptero del diputado Eli Feinzaig tras sufrir grave accidente

El candidato presidencial se dirigía a una gira de campaña, en San Ramón, junt con el candidato a diputado por el primer lugar de Alajuela, José Rodolfo Barrantes. Así lo indicó la presidenta legislativa en ejercicio, Vanessa Castro.

Barrantes viajaba en otro vehículo, atrás de Eliécer Feinzaig. A través de un mensaje en su estado de WhatsApp, el candidato a diputado confirmó que se encuentra bien y agradeció a quienes se preocupan por él, pero informó que no puede atender llamadas ni mensajes, por el momento.

Noticia en desarrollo