Eli Feinzaig hospitalizado tras accidente en que falleció asesora

Diputado y candidato presidencial iba con el chofer y su asistente a una gira en San Ramón; asistente falleció en el lugar

Por Aarón Sequeira

El diputado y candidato presidencial del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, fue trasladado esta mañana al hospital de San Ramón, luego de haber sufrido un accidente en Palmares. Poco antes de la 1 p. m. fue trasladado a otro centro médico, en San José.








Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

