Eli Feinzaig fue trasladado vía aérea a hospital privado en Santa Ana para su recuperación

Eli Feinzaig, diputado y candidato presidencial del Partido Liberal Progresista, sufrió un accidente de tránsito, la mañana de este viernes, en Palmares. Luego de recibir atención en el Hospital de San Ramón fue trasladado vía aérea al Hospital Metropolitano en San Ana. Foto: Telenoticias

El diputado y candidato presidencial del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliecer Feinzaig Mitz, fue trasladado en un helicóptero al Hospital Metropolitano, en Santa Ana, para continuar su recuperación, luego de un accidente de tránsito del que fue víctima, la mañana de este viernes, en Palmares, Alajuela.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó que, luego de ser atendido en el Hospital de San Ramón, se coordinó su traslado aéreo hasta la capital. El viaje partió minutos después de las 12:30 p. m. desde el Estadio Guillermo Vargas Roldán, en el cantón alajuelense. Aterrizó 8 minutos después en una plaza de fútbol en Santa Ana.

Así fue el traslado en helicóptero del diputado Eli Feinzaig tras sufrir grave accidente

En imágenes y videos de redes sociales se ve cómo, al bajar del helicóptero en una camilla, Feinzaig levantó su mano izquierda, con el pulgar arriba, en señal de que estaba bien, mientras algunas personas le gritaban palabras de apoyo.

En este accidente falleció Ericka Benavides Garbanzo, quien era asesora del PLP y candidata a diputada.

La CCSS confirmó que hay otras dos personas heridas que reciben atención en hospitales públicos. Uno de ellos es el chofer con quien viajaban Feinzaig y Benavides.

Él fue sometido a una cirugía en el Hospital de San Ramón para tratar sus lesiones en el cráneo, en el abdomen con compromiso de bazo, y fractura en cadera, entre otras lesiones. Posteriormente, fue trasladado, también en un helicóptero, a un hospital público en San José.

Otro hombre, quien viajaba en el otro vehículo que sufrió el impacto (un camión), se encuentra en el Hospital de Grecia, donde está bajo observación.

Así quedó el vehículo en el que viajaba el diputado Eli Feinzaig, luego del accidente en el que falleció una de sus asesoras. Foto: (FAcebook/Fatal accidente en Palmares. Foto Choques en Costa Rica.)

El accidente

El impacto fue entre un vehículo tipo pick-up (en el que viajaba la comitiva del PLP) y un camión de carga liviana.

Martín Sánchez, subdirector de la Policía de Tránsito, dijo a La Nación que, de momento, es difícil saber qué ocurrió y que la escena quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La Cruz Roja Costarricense reportó la atención del accidente a las 10:50 a. m. El Cuerpo de Bomberos trabajó en la extracción de dos personas prensadas dentro del vehículo, una de ellas el conductor del pick-up.

A las 11:23 a. m., la Cruz Roja confirmó que las personas fueron liberadas con vida.

Al lugar del accidente se movilizaron seis unidades: una de rescate, una ambulancia avanzada, tres unidades básicas y un vehículo operativo.