Eli Feinzaig sufre aparatoso accidente de tránsito en Palmares; fallece una de sus asesoras

Eli Feinzaig, diputado y candidato presidencial del Partido Liberal Progresista (PLP), es una de las personas involucradas en un aparatoso accidente reportado la mañana de este viernes en Buenos Aires de Palmares, Alajuela, a 100 metros de Plastimex. En la colisión, falleció una de sus asesoras, Ericka Benavides.

Grave accidente en Palmares deja fallecida a asistente de diputado Eli Feinzaig, quien se encuentra en el hospital

La información fue confirmada a La Nación por la gerente general de la Asamblea Legislativa, Karla Granados. El vehículo que colisionó contra un camión de carga liviana es el carro personal de Eli Feinzaig, de acuerdo con Granados.

El departamento de prensa del partido se pronunció minutos después.

“Con profundo pesar, les confirmo el fallecimiento de Ericka Benavides, una de nuestras colaboradores más queridas y comprometidas en un accidente de tránsito. El suceso se dio esta mañana de viernes mientras se trasladaba fuera del área metropolitana”, reza el comunicado.

En el automóvil, que quedó completamente destrozado, viajaba el diputado, quien se encuentra golpeado, pero estable y en revisión. En ese mismo vehículo, se encontraba Benavides y el chofer del carro, que se encuentra en el quirófano con lesiones en el cráneo, en el abdomen con compromiso de bazo, fractura en cadera y otras.

Eli Feinzaig, diputado y candidato presidencial. Foto: (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El PLP suspendió de inmediato, por tiempo indefinido toda su actividad electoral.

Martín Sánchez, subdirector de la Policía de Transito, comentó a este medio que, en este momento, es difícil saber qué ocurrió y que la escena quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El candidato a diputado por el primer lugar en Alajuela, José Rodolfo Barrantes, iba a bordo de un vehículo que transitaba detrás del carro del diputado. Barrantes confirmó a través de sus redes sociales que está bien.

Aparatosa colisión

El accidente de tránsito ocurrió entre un vehículo tipo pick-up y un camión de carga liviana. Aparte de la funcionaria fallecida, tres personas requirieron traslados urgentes a centros médicos.

La Cruz Roja Costarricense reportó la atención del accidente a las 10:50 a. m. El Cuerpo de Bomberos trabajó en la extracción de dos personas prensadas dentro del vehículo, una de ellas el conductor del pick-up.

A las 11:23 a. m., la Cruz Roja confirmó que las personas fueron liberadas con vida. Una de ellas fue trasladada en condición crítica y otra en condición urgente al Hospital Carlos Valverde Vega de San Ramón.

Además, una persona más, según reportó la Benemérita, fue atendida en condición urgente y trasladada de inmediato al Hospital San Francisco de Asís en Grecia.

Al sitio del accidente se movilizaron seis unidades: una de rescate, una ambulancia avanzada, tres unidades básicas y un vehículo operativo.