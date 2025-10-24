Sucesos

Eli Feinzaig sufre aparatoso accidente de tránsito en Palmares; fallece una de sus asesoras

El accidente dejó una persona fallecida y tres heridas

Por Natalia Vargas y Aarón Sequeira
Mortal choque en Palmares. Foto Bomberos.
Mortal choque en Palmares. Foto Bomberos. (Bomberos/Mortal choque en Palmares. Foto Bomberos.)







