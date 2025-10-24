Eli Feinzaig y su asesora se dirigían a San Carlos cuando ocurrió grave accidente en Palmares

El diputado y candidato presidencial del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, se dirigía a San Carlos cuando ocurrió el grave accidente de este viernes 24 de octubre en Palmares, en el que falleció la asesora y candidata a diputada, Ericka Benavides.

Feinzaig y Benavides viajaron hacia la zona norte del país para atender una entrevista con los medios de comunicación regionales San Carlos Digital y Radio Santa Clara, según confirmaron en un comunicado de prensa.

“El lamentable suceso ocurrió mientras el candidato y su equipo se dirigían a San Carlos para atender una entrevista conjunta y participar en la grabación del nuevo podcast ‘Silla Presidencial’”, detallaron ambos medios.

Eli Feinzaig, diputado y candidato del PLP, se dirigía a San Carlos para atender entrevistas con medios regionales. Foto: (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Marcela Delgado, directora de San Carlos Digital, explicó que la entrevista la pactaron desde hace dos semanas como parte de su nuevo producto periodístico. Este viernes también programaron una grabación con el postulante del PLN, Álvaro Ramos.

“Era a las 12 mediodía, todo estaba listo en el estudio, era en las instalaciones de Radio Santa Clara, en Santa Clara de San Carlos, así que probablemente venían por San Ramón. Como a las 11:20 a. m. el equipo de prensa (de Feinzaig) nos comunicó que no podrían llegar“, relató Delgado.

LEA MÁS: Eli Feinzaig sufre aparatoso accidente de tránsito en Palmares; fallece una de sus asesoras

Según tuvo conocimiento la periodista, tras atender la entrevista en San Carlos, Feinzaig y sus acompañantes viajarían a Puntarenas. Esta versión fue confirmada también por el diputado del PLP, Gilberto Campos.

Tanto San Carlos Digital como Radio Santa Clara expresaron sus condolencias por el fallecimiento de la asesora Ericka Benavides en el accidente.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares de la persona fallecida, así como nuestra solidaridad y cercanía con don Eli Feinzaig, con su equipo de trabajo y con todos los integrantes del PLP, en este momento de dolor. Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de quien ha partido”, cita el comunicado.