Aparatosa colisión deja un fallecido y dos personas prensadas dentro de un vehículo en Palmares

La Cruz Roja Costarricense reportó la atención del accidente a las 10:50 a. m.

Por Natalia Vargas
Mortal choque en Palmares. Foto Bomberos.
Dos personas están atrapadas dentro del vehículo liviano. (Bomberos/Mortal choque en Palmares. Foto Bomberos.)







