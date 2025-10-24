Aparatosa colisión deja un fallecido y dos personas prensadas dentro de un vehículo en Palmares

Una aparatosa colisión entre un vehículo tipo pick-up y un camión de carga liviana dejó una persona fallecida y dos personas atrapadas entre las latas del carro.

La Cruz Roja Costarricense reportó la atención del accidente a las 10:50 a. m. en el sector de Buenos Aires de Palmares, Alajuela, a 100 metros de Plastimex.

El Cuerpo de Bomberos confirmó el fallecimiento de una persona en el sitio y trabaja para extraer al conductor del pick-up, que sigue prensado dentro del vehículo. Además, otra persona también estaría atrapada entre las latas del automotor.

De acuerdo con los socorristas que atienden la escena, las dos personas que permanecen con vida se encuentran en condición urgente, por lo que al lugar se movilizaron seis unidades: una de rescate, una ambulancia avanzada, tres unidades básicas y un vehículo operativo.

Noticia en desarrollo...