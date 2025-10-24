Sucesos

Ericka Benavides, asesora de Eli Feinzaig fallecida en accidente, era candidata a diputada del PLP

Agrupación suspendió por tiempo indefinido toda actividad electoral

Por Lucía Astorga
La asesora y candidata a diputada del PLP, Ericka Benavides, falleció este viernes en un accidente de tránsito.
La asesora de Eli Feinzaig y candidata a diputada del PLP, Ericka Benavides, falleció este viernes en un accidente de tránsito. (La Nación/Facebook Eliécer Feinzaig/Facebook Eliécer Feinzaig)







