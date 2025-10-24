Ericka Benavides, asesora de Eli Feinzaig fallecida en accidente, era candidata a diputada del PLP

La asesora de Eli Feinzaig y candidata a diputada del PLP, Ericka Benavides, falleció este viernes en un accidente de tránsito.

Ericka Benavides, asesora legislativa fallecida este viernes en un accidente de tránsito en Palmares, era candidata a diputada en el puesto 17 de la papeleta del Partido Liberal Progresista (PLP) por San José. En el incidente, también resultó herido el candidato presidencial y diputado Eli Feinzaig.

La asesora de prensa del PLP, Francina Delgado, indicó que tras el trágico incidente, la agrupación “suspende de inmediato, por tiempo indefinido, toda su actividad electoral”.

Benavides, de 56 años, se desempeñaba como asesora de Feinzaig en su despacho en la Asamblea Legislativa. Delgado la describió como “una de nuestras colaboradoras más queridas y comprometidas”.

Gilberto Campos, secretario general del PLP, envió sus condolencias a la familia de Benavides en declaraciones a Telenoticias. Con la voz entrecortada, destacó que era “una creyente del proyecto, del trabajo y de lo que le queríamos dar a Costa Rica”.

Según el Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), tenía dos hijos, de 31 y 36 años.

El 21 de febrero pasado, Feinzaig celebró en su perfil de Facebook que Benavides había obtenido la licenciatura en Derecho, con mención en Tecnología, Comercio Electrónico y Telecomunicaciones, de la Universidad de Costa Rica (UCR).

“En el despacho estamos muy orgullosos y contentos por Ericka, que esta semana se graduó como abogada, felicidades Eri!”, escribió el diputado.

Benavides fue ratificada como candidata a diputada por la Asamblea Nacional del PLP el 27 de setiembre.

Violento accidente

Eli Feinzaig fue trasladado en un helicóptero al Hospital Metropolitano, en Santa Ana, para continuar su recuperación, mientras que el chofer del vehículo, cuyo nombre no ha trascendido, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. El hombre presentaba lesiones en el cráneo, el abdomen con compromiso del bazo, fractura de cadera y otras heridas.

El vehículo en el que viajaba Feinzaig, acompañado por dos personas, quedó destruido tras chocar contra un camión de carga liviana. Karla Granados, gerente general de la Asamblea Legislativa, confirmó a La Nación que el automóvil involucrado no es propiedad del Congreso.