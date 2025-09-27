PLP ratifica a sus candidatos a diputados para elecciones 2026

El Partido Liberal Progresistas (PLP) que llegará a las elecciones del 2026 con Eliécer Feinzaig como candidato presidencial, ratificó este 27 de setiembre a la nómina completa de sus candidatos a diputados.
La elección se realizó este sábado luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anulara la realizada el 30 de agosto, misma actividad en la que Feinzaig y Tania Molina, aspirante a la primera vicepresidencia, fueran ratificados.
La resolución del TSE fue emitida a raíz del recurso de apelación electoral presentado por el PLP contra el oficio DRPP-5425-2025 del 27 de agosto. Entonces, el Tribunal indicó que podía realizarse una nueva asamblea antes del 28 de setiembre.
En la Asamblea Nacional de este sábado 27, además, el abogado tributario Gabriel Zamora fue ratificado como candidato a la segunda vicepresidencia de la República.
Esta es la lista de candidatos a diputados, y sus puestos, confirmados por el PLP.
San José
- Hannia Vega
- Marco Ramírez
- Ericka Mayorga
- Gerardo Ruiz
- Andrea Castellón
- Braulio Picado
- Irene Boschini
- Fernando Vargas
- Grethel Fernández
- Alexis Vargas
- Hannia Chavarría
- Jesús Zúñiga
- Flor Retana
- Jorge Elizondo
- Paulina Ugalde
- Adrián Urbina
- Ericka Benavides
- Armando Cano
Alajuela
- Jose Rodolfo Barrantes Corrales
- Kathia Arroyo Vargas
- Yacsem Rodríguez Morera
- Gisela Pérez Vargas
- Leonardo Campos Castillo
- María Fernanda Solano
- Dagoberto Alpízar Campos
- Petrona Oporta Correa
- Cristian López Villalobos
- Francesca Zapata Bando
- Yelsin Gerardo Villalobos
- Cristina Arias Chacón
Cartago
- Luis Carlos Mita
- Karen Campos
- William Retana
- Sofía Mesa
- Marco Arias
- Adriana Fallas
Heredia
- Melissa Bernini
- Freddy Vargas
- Verónica Valverde
- Leonardo Castillo
- Alejandra Vega
Guanacaste
- Maritza Salazar
- José Núñez
- Leyden Cerdas
- Emilio Zúñiga
- María José Villegas
Puntarenas
- Cristina Martínez
- Daniel Brenes
- Yenoris Obando
- Juan Pablo Bolaños
- Ingrid Fontana
- José Calvo
Limón
- Raúl Méndez
- Stephanie Herrera
- Gabriel Morales
- Angélica Palacios
- Marvin Delgado