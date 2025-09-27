Política

PLP ratifica a sus candidatos a diputados para elecciones 2026

Elección de aspirantes se realizó luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones anulara la realizada durante la Asamblea Nacional del 30 de agosto

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves

El Partido Liberal Progresistas (PLP) que llegará a las elecciones del 2026 con Eliécer Feinzaig como candidato presidencial, ratificó este 27 de setiembre a la nómina completa de sus candidatos a diputados.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PLPCandidatos a diputadosElecciones 2026
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.