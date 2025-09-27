Política

PLP ratificó a su segundo candidato a vicepresidente para elecciones 2026

Abogado Gabriel Zamora Baudrit se une a la fórmula del candidato presidencial Eliezer Feinzaig

Por Fernanda Matarrita Chaves
Esta es la fórmula del PLP para las elecciones 2026. Eliezer Feinzaig como presidente, Tania Molina como primera vicepresidenta y Gabriel Zamora, ratificado este 27 de setiembre, como segundo vicepresidente.
Esta es la fórmula del PLP para las elecciones 2026. Eliezer Feinzaig como presidente, Tania Molina como primera vicepresidenta y Gabriel Zamora, ratificado este 27 de setiembre, como segundo vicepresidente. (Cortesía/Cortesía)







