PLP ratificó a su segundo candidato a vicepresidente para elecciones 2026

Esta es la fórmula del PLP para las elecciones 2026. Eliezer Feinzaig como presidente, Tania Molina como primera vicepresidenta y Gabriel Zamora, ratificado este 27 de setiembre, como segundo vicepresidente.

El Partido Liberal Progresita (PLP) ratificó al abogado tributaro Gabriel Zamora Baudrit como segundo candidato a vicepresidente para las elecciones 2026.

Zamora, quien fue ratificado con 71 votos a favor y uno en contra, llega a completar la fórmula presidencial del aspirante Eliezer Feinzaig, en la que ya fue ratificada, como primera vicepresidenta, la criminóloga y consultora internacional en temas de seguridad, Tania Molina.

La ratificación de Zamora se concretó este 27 de setiembre durante la Asamblea Nacional del Liberal Progresista, realizada en el Gimnasio del Colegio Técnico Profesional de Educación Comercial y Servicios (Cotepecos).

¿Quién es Gabriel Zamora?

Además de abogado, Gabriel Zamora es contador y administrador de empresas, especialista en impuestos y máster en finanzas. El candidato posee 20 años de experiencia en asesoría tributaria y en la defensa de emprendedores y empresas.

“Asumo este reto con enorme responsabilidad y entusiasmo. Acompañar a Eli y a Tania en esta fórmula es la oportunidad de trabajar por un país más justo, competitivo y transparente. Mi compromiso es con las familias costarricenses, para que encuentren en el PLP un aliado que les permita crecery prosperar sin miedo”, comentó Zamora tras su reatificación.

El PLP ractificó la candidatura a presidencia de Eli Feinzaig el sábado 30 de agosto en la Asamblea General, celebrada en La Uruca. Tania Molina será la candidata a la primera vicepresidencia. (PLP/PLP)

Por su parte, el candidato presidencial comentó que con Gabriel refuerzan el compromiso de impulsar una Costa Rica donde las familias tengan más oportunidades de salir adelante.

Feinzaig afirmó que en caso de llegar a la presidencia junto a su equipo reducirían impuestos, fortalecerían a las pymes y “devolverían a la clase media el espacio que merece como motor de prosperidad del país”.

“Con esta fórmula le decimos al país que estamos listos para construir una Costa Rica que funcione: segura, justa, prósperay sin miedo al éxito”, afirmó Eliezer Feinzaig, quien representa al PLP por segunda ocasión en una papeleta presidencial.

Ratificación de candidatos a diputados

En las próximas horas serán retificados todos los candidatos a diputados por el PLP. Si bien el 30 de agosto se ratificaron las nóminas completas de candidatos a diputaciones de Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Puntarenas y Limón, el Tribunal Supremo de Elecciones (TES) anuló esa elección.