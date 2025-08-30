El País

Partido Liberal Progresista ratifica a Eliécer Feinzaig como candidato presidencial para elecciones 2026

Esta es la segunda ocasión en que Feinzaig representará al PLP en elecciones presidenciales

Por Mónica Cerdas Gómez

La Asamblea Nacional del Partido Liberal Progresista (PLP) ratificó, la tarde de este sábado 30 de agosto, al diputado Eliécer Feinzaig como candidato presidencial para las elecciones del 2026.








