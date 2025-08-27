Política

Eliécer Feinzaig confirma precandidatura presidencial con el PLP

La agrupación ya tiene convocada su Asamblea Nacional para ratificar la fórmula presidencial y candidatos a diputados

Por Lucía Astorga

El diputado Eliécer Feinzaig anunció este miércoles que buscará, por segunda ocasión, la candidatura presidencial del Partido Liberal Progresista (PLP).








