Eliécer Feinzaig postula criminóloga a la primera vicepresidencia de la República

El diputado y precandidato presidencial del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, anunció este viernes el nombre de la persona que lo acompañará en la fórmula presidencial para las elecciones nacionales de 2026, como aspirante a la primera vicepresidencia de la República.

Se trata de la criminóloga Tania Molina Rojas, consultora internacional en temas de seguridad, violencia y crimen organizado, según la describió el PLP en comunicado de prensa.

El Partido Liberal destacó que Molina se incorporaría al PLP como una respuesta a la “urgencia de transformar el conocimiento (en temas de violencia y crimen organizado) en soluciones concretas y efectivas” a la crisis de inseguridad.

“Podemos ganarle al crimen organizado en Costa Rica. Vamos a implementar una política de seguridad multidimensional para combatir el flagelo que afecta a miles de familias”, dijo la aspirante.

Aunque el PLP afirmó en su anuncio que Molina se incorpora a la política ahora por la urgencia en dar soluciones a la inseguridad, la consultora ya había levantado otras banderas partidarias antes.

En 2022, fue anunciada por el entonces candidato presidencial del Partido Nueva Generación (PNG), Sergio Mena, como futura ministra de Justicia y Paz, en caso de que hubiera tenido éxito electoral.

Para las elecciones municipales de 2024, participó en publicidad del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en favor de la aspirante a alcaldesa de esa agrupación, Sol Echeverría.

Molina es licenciada en Ciencias Criminológicas y diplomada en Investigación Criminal y Seguridad Organizacional; realizó estudios en el Centro Hemisférico de Defensa William J. Perry, en Washington D. C. Allí se enfocó en crimen organizado trasnacional y redes ilícitas, derechos humanos y Estado de derecho.

La precandidata a vicepresidenta manifestó que tiene como misión aportar, con rigor y compromiso, a la construcción de un país más seguro y con oportunidades.

“No podemos permitir que el crimen organizado influya en la política pública ni dar por perdidos territorios que hoy son zonas grises bajo gobernanza criminal. Enfrentar la inseguridad y cerrarle la puerta al narcotráfico es urgente”, manifestó Tania Molina.

La criminóloga aseguró que el ADN del crimen organizado es trasnacional, digital, más violento y sofisticado.

En su currículum describe a la precandidata como consultora, directora y fundadora de LEP (Fundación Liderazgo, Empoderamiento y Prevención), organización sin fines de lucro centrada en la prevención de la violencia.

Adicionalmente, realiza labor de divulgación sobre temas de geopolítica, criminología y seguridad humana, en el podcast Seguridad Hoy y también es escritora sobre esos temas.

Eliécer Feinzaig aseguró que el PLP hará de la seguridad uno de los ejes centrales de su propuesta presidencial, pues alegó que ellos saben cómo atacar el problema de manera integral y “devolverle la paz a los costarricenses”.

“Es momento de actuar y de volver a vivir en una Costa Rica sin miedo”, dijo el diputado liberal.

Este sábado, el PLP va a elegir sus candidaturas a las diputaciones y, adicionalmente, va a ratificar la fórmula presidencial.