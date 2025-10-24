Matrimonio vio el auto de Eli Feinzaig dar vueltas sobre la carretera y corrió a asistir a los heridos. La mujer acompañó al diputado hasta el hospital

El vehículo en el que viajaba Eli Feinzaig, su asesora Ericka Benavides y el chofer del carro quedó destrozado tras el impacto.

Leonel Anchía Rodríguez conducía su vehículo junto a su esposa Eyleen Azofeifa Hernández cuando presenció el fatal accidente en que se vio involucrado el diputado Eli Feinzaig, en Palmares, sobre la ruta 1.

La pareja circulaba detrás del pick up del legislador, quien viajaba rumbo a San Carlos con un chofer y la asesora legislativa Ericka Benavides Garbanzo.

Leonel Anchía relató a La Nación que al presenciar la colisión, frenó su auto, se orilló hacia la derecha y descendió con su esposa. “Mi esposa me dijo: ¡ayudemos!”.

Varias motocicletas también se acercaron al lugar, y la primera persona con la que se encontraron fue el chofer del camión. Estaba atrapado entre las latas retorcidas del vehículo y fue liberado posteriormente por Bomberos.

“No lo pudimos sacar”, relató Anchía, quien sostuvo que no pudo ver el momento del choque. Solo se percató del impacto cuando vio el auto de Feinzaig dar vueltas sobre la calzada.

La pareja se dirigió luego hacia el vehículo en el que viajaba Feinzaig. “Al muchacho del pick-up (el chofer) también fuimos a auxiliarlo. Estaba dormido en ese momento. Luego despertó y empezó a gritar que por favor lo ayudáramos”, recordó.

El hombre tenía un corte en el brazo derecho y quienes lo estaban auxiliando le colocaron un paño para detener el sangrado, mientras llegaban los cuerpos de socorro.

La esposa de Anchía, Eyleen Azofeifa, se acercó al otro costado del vehículo y fue entonces cuando encontró al diputado y a la asesora. “Él estaba consciente, hablaba en todo momento”, indicó.

Con fuerza, tiraron de la puerta del vehículo y lograron sacar a Feinzaig, a quien colocaron en el suelo a la espera de ayuda. “Estoy golpeado”, le dijo el diputado a la pareja mientras lo auxiliaban. Cuando llegaron al vehículo, ya la asesora Ericka Benavides estaba fallecida.

“Mi esposa le hablaba (a Feinzaig) y le decía: ¿para dónde va usted, de dónde viene, quién es usted? Él decía: ‘Vengo para San Ramón, pero voy para San Carlos’”.

Feinzaig y Benavides viajaban hacia la zona norte para atender una entrevista con los medios de comunicación regionales San Carlos Digital y Radio Santa Clara, según confirmaron en un comunicado de prensa. Luego viajarían a Puntarenas.

Tras la llegada de los socorristas, Eyleen Azofeifa acompañó al diputado en todo momento, incluso hasta el hospital de San Ramón. Feinzaig llevó consigo su celular y un maletín que cargaba para la gira que emprendía este viernes.

La mujer recuerda que, durante el trayecto en ambulancia hacia el hospital, procuró mantener despierto a Feinzaig en todo momento. “Me comentó que iba para San Carlos, le pregunté que si tenía hijos y él me dijo que sí, eran preguntas tal vez de invasivas, personales, pero era para que él se mantuviera orientado”, precisó la testigo.

Cuando llegaron al centro médico, la vecina de Naranjo se quedó con las pertenencias del diputado. “Él le dijo a mi esposo que le fuera a sacar un bolso del carro y yo le llevaba los zapaticos, los celulares y el bolsito, ya después vino un señor que estaba adentro y se llevó las cositas de él”, puntualizó.

Anchía, por su parte, tomó una pala y ayudó a remover los escombros de la carretera para facilitar el paso de las unidades de emergencia. La pareja tiene una empresa de instalación de paneles solares.

Aparatoso accidente

La colisión se reportó a las 10:50 a. m. en Buenos Aires de Palmares, Alajuela, a 100 metros de Plastimex.

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de socorro, Feinzaig está estable y fue trasladado desde San Ramón hasta un centro médico en Santa Ana en helicóptero. Al diputado se le vio levantando el dedo pulgar mientras era trasladado a la aeronave, en señal de que se encuentra bien.

Por su parte, el chofer del carro, se encuentra en el quirófano con lesiones en el cráneo, en el abdomen con compromiso de bazo, fractura en cadera y otros traumas severos. Aunque su situación de salud es crítica, está estable por el momento.

El conductor del otro vehículo prensado involucrado en el accidente también fue trasladado a un centro médico. En apariencia, tenía fracturas en sus piernas.

Tras la noticia del fallecimiento de la asesora Ericka Benavides, la Asamblea Legislativa se pronunció: “Su dedicación, profesionalismo y calidez humana dejaron una huella en todos nosotros”.

Los mensajes de condolencias y apoyo a los familiares de la asesora continuaron llegando luego de conocerse el deceso.