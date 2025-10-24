Asamblea Legislativa destaca el profesionalismo de Ericka Benavides, asesora de Eli Feinzaig fallecida en accidente

Tras la noticia del fallecimiento de la asesora Ericka Benavides Garbanzo, la Asamblea Legislativa se pronunció: “Su dedicación, profesionalismo y calidez humana dejaron una huella en todos nosotros”.

Benavides Garbanzo, asesora del diputado y candidato a la presidencia por el Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, falleció la mañana de este viernes en un aparatoso accidente de tránsito en Palmares, Alajuela.

La profesional entró a la Asamblea Legislativa como asesora de Feinzaig en el 2022 y era una colaboradora allegada y apreciada entre los integrantes del despacho del diputado. Incluso, era candidata a diputada en el puesto 17 de la papeleta del PLP por San José.

“Una de nuestras colaboradoras más queridas y comprometidas”, pronunció el departamento de prensa del partido, tras confirmar la muerte de la asesora.

Benavides, de 56 años, era madre de dos hombres, de 31 y 36 años, y abogada de profesión. En febrero, se graduó de la licenciatura en Derecho por la Universidad de Costa Rica, con una especialización en Tecnología, Comercio Electrónico y Telecomunicaciones.

“Estamos muy orgullosos y contentos por Ericka, que esta semana se graduó como abogada”, celebró entonces el diputado Feinzaig en sus redes sociales.

La fracción del Frente Amplio se sumó a los mensajes de solidaridad hacia la bancada del PLP y la familia de la asesora. “Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amistades y personas cercanas, acompañándoles en este momento de dolor”.

También expresaron sus condolencias el Partido Pueblo Soberano, la Fracción Unidad Social Cristiana, así como la candidata a la presidencia por la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles.

El accidente

La colisión se reportó a las 10:50 a. m. en Buenos Aires de Palmares, Alajuela, a 100 metros de Plastimex, e involucró el vehículo personal del diputado, un pick-up negro, y un vehículo de carga liviana.

El automóvil en el que viajaba Feinzaig quedó completamente destrozado. En este viajaban, además, Benavides y el chofer del carro, quien se encuentra en el quirófano con lesiones en el cráneo, en el abdomen con compromiso de bazo, fractura en cadera y otras.

Por su parte, los cuerpos de socorro reportaron que Feinzaig está estable y fue trasladado desde San Ramón hasta un centro médico en Santa Ana en helicóptero. Al diputado se le vio levantando el dedo pulgar mientras era trasladado al helicóptero, en señal de que se encuentra bien.

El candidato a diputado por el primer lugar en Alajuela, José Rodolfo Barrantes, iba a bordo de otro vehículo que transitaba detrás del carro del diputado. Barrantes confirmó a través de sus redes sociales que está bien.

El conductor del vehículo pensado involucrado en el accidente también fue trasladado a un centro médico, con fracturas en sus piernas.