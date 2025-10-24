Sucesos

Asamblea Legislativa destaca el profesionalismo de Ericka Benavides, asesora de Eli Feinzaig fallecida en accidente

La mujer, de 56 años, fue la víctima mortal de un aparatoso accidente ocurrido la mañana de este viernes en Palmares

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Ericka Benavides era asesora de Eli Feinzaig.
Ericka Benavides era asesora de Eli Feinzaig. (Eli Feinzaig/Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ercika BenavidesEli FeinzaigLiberal ProgresistaAccidente
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.