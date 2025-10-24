Fotografías muestran el estado del vehículo en el que viajaba Eli Feinzaig

En el accidente de Eli Feinzaig se vieron involucrados un camión y un 'pick up'. Foto:

Una persona falleció y tres personas resultaron heridas por el choque de un pick up y un camión este viernes en la ruta 1, en Palmares, incidente en el que se vio involucrado el candidato presidencial y diputado Eli Feinzaig, del Liberal Progresista (PLP).

Así quedó el vehículo en el que viajaba Eli Feinzaig tras el accidente

En el accidente, falleció la asesora legislativa Ericka Benavides, mientras que Feinzaig y el chofer del auto en que viajaron resultaron heridos, al igual que el conductor del camión de carga.

La parte delantera del 'pick up' de Eli Feinzaig quedó destrozada. (Alonso Tenorio/La Nación)

Imágenes y videos tomados en el sitio muestran el estado en que quedaron los vehículos.

