Esto dice Eli Feinzaig tras mortal accidente

El diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, se pronunció tras el accidente ocurrido la mañana de este viernes en su camino a San Carlos, en el que falleció Ericka Benavides, asesora y candidata a diputada por San José.

“Quiero empezar por agradecer desde lo más profundo de mi corazón a los miles y miles de personas que me han mandado sus mensajes, sus muestras de cariño, tanto a mí como a mi esposa, a mi equipo, a mi familia. Estoy bien, un poco golpeado, pero gracias a Dios bien", dijo el también candidato presidencial.

Feinzaig agradeció las muestras de cariño que ha recibido por parte de sus compañeros diputados, así como de otros candidatos presidenciales.

El diputado también envió sus condolencias a la familia “de mi querida Erika” y “mis deseos de completa recuperación para Fabián Cascante y para don Pablo Trigueros, (conductores de los vehículos involucrados en el choque)”.

“Espero que pronto estemos todos fuera del hospital. Agradecerles también el respeto por la privacidad mía, de la familia de Erika y de las familias también de Fabián y de Pablo”, finalizó.

El accidente ocurrió en la ruta hacia San Carlos, cuando Feinzaig se dirigía a una entrevista programada. Junto con él viajaba Benavides.