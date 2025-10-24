Rodrigo Chaves y candidatos envían condolencias a Eli Feinzaig por fallecimiento de aspirante a diputada del PLP

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, y varios candidatos presidenciales se solidarizaron con el diputado y aspirante presidencial Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), por el fallecimiento de su asistente Ericka Benavides, también candidata a diputada.

Benavides falleció en un accidente de tránsito en Palmares, cuando ella y Feinzaig viajaban en un vehículo con dirección a San Carlos, para atender medios de comunicación.

A través de un mensaje difundido por la Presidencia de la República, Chaves se manifestó la solidaridad con Feinzaig, quien también resultó golpeado en el accidente y fue atendido, primero, en el hospital de San Ramón y luego trasladado al hospital Metropolitano, en Santa Ana.

También resultó herido el chofer de Feinzaig, quien se encuentra bajo atención médica.

“El presidente Rodrigo Chaves Robles y su equipo de trabajo lamentan profundamente el fallecimiento de la señora Ericka Benavides Garbanzo, a raíz del trágico accidente ocurrido en la carretera Bernardo Soto”, dice el mensaje difundido.

La Presidencia también extendió sus condolencias a los familiares, compañeros de trabajo y seres queridos de Benavides.

Varios aspirantes a la presidencia de la República manifestaron su solidaridad hacia la campaña del PLP por el fallecimiento de la asesora y candidata a diputada.

Natalia Díaz, de Unidos Podemos, escribió en sus redes que lamenta profundamente el accidente y le externó su solidaridad, así como a la familia de la asesora parlamentaria que perdió la vida. “Que encuentren fuerza y consuelo en este momento tan doloroso”, escribió.

El candidato de la Unidad Social Cristiana, Juan Carlos Hidalgo, escribió: “Lamento terriblemente la muerte de su asistente y le ruego a Dios la pronta recuperación de Eli. Mis pensamientos están con los amigos de @liberalcr en este difícil momento".

Laura Fernández, de Pueblo Soberano, publicó una esquela por Ericka Benavides y manifestó que se unía al dolor de la familia de la candidata legislativa.

El diputado y candidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles, escribió las condolencias en sus redes. “Nuestra solidaridad con Eli Feinzaig y todo el PLP en este momento difícil. Lamentamos mucho lo sucedido. Especialmente nuestro abrazo a la familia Benavides Garbanzo”.

Por su parte, Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana, se manifestó conmovida por el fallecimiento de la asistente de Feinzaig. “Lamento profundamente las dolorosas noticias del accidente sufrido por don Eliécer Feinzaig y su equipo. Me conmueve el fallecimiento de su asesora, Ericka Benavides. Todo mi afecto y fortaleza para su familia; que Dios les conceda paz”, escribió.

Desde la campaña de Luis Amador, del Partido Integración Nacional (PIN), manifestaron también sus condolencias. “Elevamos nuestras oraciones por la pronta recuperación de las personas afectadas y expresamos nuestra más sincera solidaridad con la familia de Ericka Benavides, quien lamentablemente falleció en este incidente”, dijo Amador.

Claudio Alpízar, de Esperanza Nacional, también se unió a los mensajes por el accidente ocurrido y envió un abrazo a la familia de Benavides. “La noticia me ha impactado, porque sé los riesgos que corremos en carretera, cuando vamos de gira, en campaña electoral o visitando comunidades. Lo que más me ha dolido es el fallecimiento de su asesora”, dijo.

El congresista Fabricio Alvarado, candidato de Nueva República, envió un mensaje a Feinzaig. “En estos momentos, las banderas se dejan de lado y solo queda el aprecio, el cariño y el respeto hacia él, la fracción del PLP y su equipo, así como a la familia de la mujer fallecida”, dijo Alvarado.

En el perfil de Instagram de Álvaro Ramos, se compartió un pronunciamiento de la campaña liberacionista donde se manifiesta el lamento del Partido Liberación Nacional (PLN) por el fallecimiento de la asesora del PLP.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia de doña Ericka, a sus seres queridos y todos quienes compartieron con ella su compromiso y entrega al servicio público. Acompañamos también al señor diputado y a las demás personas involucradas, deseando su pronta recuperación”, dice el mensaje de Ramos.

“Como costarricense y como ser humano, lamento profundamente este doloroso suceso. Extiendo mis oraciones y sinceras condolencias a la familia de doña Ericka Benavides y deseo una pronta recuperación al diputado Feinzaig”, comunicó Fernando Zamora, candidato presidencial de Nueva Generación (PNG).

En una historia de Instagram, José Aguilar Berrocal, candidato de Avanza, envió condolencias a la familia de Benavides. “Espero que su espíritu descanse en paz, con el señor. Para don Eli, una pronta recuperación, y para su chofer”, dijo.

Aguilar dijo que conoció a Benavides, su gentileza, fe, compromiso con Costa Rica y deseo de ayudar al país.

La candidata del Centro Democrático y Social, Ana Virginia Calzada, lamentó el fallecimiento de Ericka Benavides a través de una publicación en su perfil de Instagram, donde aseguró que “hay momentos en los que todo se detiene y recordamos lo esencial: la vida humana, la solidaridad y el valor de acompañarnos como país”.

También, manifestó que acompaña con el corazón a las familias de las personas afectadas, el equipo de Feinzaig y los que hoy sienten la pérdida.