Eli Feinzag se despide de su mano derecha Ericka Benavides: ‘Eras mi persona de mayor confianza’

El candidato del PLP, Eliécer Feinzaig, sufrió un accidente este viernes, cuando se dirigía a una gira de campaña. En el accidente murió su asistente, Ericka Benavides. En la foto, cuando celebraron el cumpleaños de Benavides, en marzo.

El diputado y candidato a la presidencia del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, publicó la noche de este sábado un emotivo mensaje de despedida de su asesora Ericka Benavides, quien falleció la mañana del viernes en un accidente de tránsito cuando viajaba junto a él a una actividad de campaña.

“Eri, mi querida Ericka, vos nunca fuiste mi asistente, aunque así te veía la gente. Eras mi mano derecha, mi persona de mayor confianza, mi muralla china y mi firewall. Eras la loquilla que le ponía chispa a todos los días, la primera en apuntarse a bailar, el alma de la fiesta y la que iluminaba cualquier espacio con tu sonrisa y buen humor”, escribió Feinzaig en sus redes sociales.

El diputado dijo que la también candidata a diputada era su amiga incondicional desde hace más de 27 años. Dijo que compartieron épocas claves durante largas noches de protestas por el combo del ICE.

“Juntos, casi al mismo tiempo, pasamos y nos acompañamos en nuestros respectivos cánceres, el tuyo bastante agresivo, el mío más pendejo, pero ambos con tu querido Dr. Corazón, mi querido Dr. Wiernik, como apoyo y guía que aún me sigue dando”, agregó Eli en su mensaje.

El candidato destacó además las cualidades que convertían a Ericka Benavides en su más cercana colaboradora. Era quien más ponía atención a los detalles y sumaba optimismo al equipo.

“Hoy nos toca seguir adelante con un doloroso vacío imposible de llenar. Pero seguiremos en tu honor, consagrando nuestro trabajo en tu memoria. Todos los días me recordabas, incluso en los de mayores dudas y dificultades, o tal vez especialmente en esos días complicados, que Dios siempre me protege y tiene un propósito especial para mí. Vos fuiste mi ángel de la guarda y dejaste la vida cuidando de mí hasta tu último suspiro (...) Dormías, comías y respirabas por ver al PLP triunfar y hoy renuevo mi compromiso por darte ese último regalo”, agregó en el posteo.

Feinzaig permanecía hospitalizado la mañana de este sábado tras sufrir varios golpes en el accidente donde falleció Benavides. En tanto, su chofer Fabián Cascante también se encontraba hospitalizado.

El diputado compartió en horas de la mañana una publicación en la que solicitaba a las personas acercarse a donar sangre al Hospital México, donde es atendido Cascante.