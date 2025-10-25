Sucesos

OIJ revela causa del mortal accidente que involucró al diputado Eli Feinzaig y cobró la vida de su asesora

Los hechos ocurrieron la mañana del viernes en Palmares

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Accidente Transito Eli Feinzaig
Los vehículos impactaron de frente en Buenos Aires de Palmares, Alajuela, a 100 metros de Plastimex. Foto: (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OIJAccidenteAccidente de tránsitoPalmaresEli FeinzaigEricka Benavides
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.