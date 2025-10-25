OIJ revela causa del mortal accidente que involucró al diputado Eli Feinzaig y cobró la vida de su asesora

Los vehículos impactaron de frente en Buenos Aires de Palmares, Alajuela, a 100 metros de Plastimex. Foto:

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la causa preliminar del accidente fatal ocurrido en Palmares, entre un vehículo pick-up y un camión de carga liviana, en el que perdió la vida Ericka Benavides, de 56 años, asesora del diputado y candidato presidencial Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP).

De acuerdo con la Policía Judicial, el vehículo pick-up habría perdido el control y presuntamente invadido el carril contrario, por donde viajaba el camión. De momento, se desconocen los motivos por los cuales habría ocurrido la invasión.

Así quedó el vehículo en el que viajaba Eli Feinzaig tras el accidente

En el pick-up viajaba Feinzaig, su asesora y un chofer identificado como Fabián Cascante, quien se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital México, en condición de vigilancia estricta y en proceso de estabilización.

El conductor del camión de carga liviana, un hombre de 39 años identificado como Pablo Trigueros, también resultó herido, con fracturas en sus extremidades. El hombre se encuentra estable.

La versión de la Policía Judicial concuerda con el relato de Trigueros. La tarde del viernes, Leonardo Bolaños, propietario del camión involucrado en la colisión, explicó a La Nación que el vehículo del político habría invadido el carril contrario, según una primera conversación que sostuvo con el chofer de su automotor.

El vehículo en el que viajaba el diputado y candidato presidencial del Partido Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig, quedó completamente despedazado. Foto: (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Fue un segundo. Dice que él, cuando vio, ya lo tenía encima; por más que quiso quitárselo, no pudo. De hecho, ahí se ve donde quedó orillado el camión”, afirmó Bolaños.

Una pareja que viajaba en otro carro, a pocos metros del vehículo del diputado, observó el momento del impacto. Leonel Anchía Rodríguez y su esposa, Eyleen Azofeifa Hernández, relataron que vieron el auto de Feinzaig dar vueltas sobre la calzada producto del impacto y fue entonces cuando de orillaron para ayudar.

El vehículo quedó completamente destrozado y el camión sufrió daños severos en el lado del conductor.