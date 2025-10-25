‘Fue un segundo. Cuando vio, ya lo tenía encima’: Vehículo en el que viajaba Eli Feinzaig habría invadido carril, dice dueño de camión

Leonardo Bolaños, propietario del camión que chocó este viernes con el pick-up en que viajaba el diputado Eliécer Feinzaig, declaró que el vehículo del político habría invadido el carril contrario, de acuerdo con una primera conversación que sostuvo con el chofer de su automotor.

“Fue un segundo. Dice que él, cuando vio, ya lo tenía encima, por más que quiso quitárselo (no pudo). De hecho ahí se ve donde quedó orillado el camión”, afirmó Bolaños.

En el pick-up, viajaban el diputado y candidato presidencial Eli Feinzaig, su asesora Ericka Benavides y su chofer. Producto del siniestro, Benavides falleció y los demás involucrados sufrieron heridas.

Pablo Trigueros, de 39 años, era quien conducía el camión de carga liviana, propiedad de la Distribuidora Avícola Bolaños. El hombre venía de entregar pollitos a una granja y regresaba sin carga cuando ocurrió el accidente.

El vehículo en el que viajaban el legislador su asesora quedó completamente despedazado. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Trigueros permanece hospitalizado, pues sufrió golpes y, al parecer, fracturas en sus extremidades. Por el momento, un equipo médico le realiza pruebas para determinar con exactitud la severidad de sus lesiones. Por el momento, su estado de salud es estable.

La colisión se reportó a las 10:50 a. m. en Buenos Aires de Palmares, Alajuela, a 100 metros de Plastimex. Feinzaig y Benavides viajaban hacia la zona norte para atender una entrevista con los medios de comunicación regionales San Carlos Digital y Radio Santa Clara, según confirmaron en un comunicado de prensa. Luego se trasladarían a Puntarenas.

Por su parte, Fabián Cascante, el chofer del vehículo en que se viajaban Feinzaig y Benavides sufrió lesiones en el cráneo, en el abdomen con compromiso de bazo, fractura en cadera y otros traumas severos. Aunque su situación de salud es crítica, está estable y permanece bajo atención médica en el Hospital México.