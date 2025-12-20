Periodista de Teletica sorprende al cantar en vivo en ‘El Chinamo’: vea la impactante presentación

El periodista deportivo Ian García sacó a relucir su talento en 'El Chinamo' de Teletica.

El periodista deportivo de Teletica, Ian García, sorprendió al público al cantar en vivo la noche del jueves 18 de diciembre en El Chinamo.

Presentado por Carlos Álvarez, el comunicador subió al escenario para interpretar El Triste, de José José.

“Yo quiero que El Chinamo me acompañe con esta canción, ¿estamos?“, dijo el periodista antes de entonar la célebre pieza de 1970, demostrando una afinación digna de un profesional.

La televisora compartió la presentación en sus redes sociales, donde los internautas reaccionaron con asombro ante el talento de García.

Entre los mensajes se lee: “De día es uno y de noche otro”, “Canta mucho mejor que muchos que dicen ser cantantes”, “Qué bárbaro y qué voz, ayer estaba ahí y fue demasiado”, y “Lo queremos en Nace una estrella”.

García es uno de los rostros más recientes de las coberturas deportivas de Teletica y en redes sociales se muestra como un apasionado de los análisis futbolísticos. Sus seguidores, con afecto, lo apodan “Sandovalito”, en referencia al reconocido periodista Christian Sandoval.