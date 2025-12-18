Famoso actor argentino estuvo en segmento de ‘El Chinamo’, vea de quién se trató

Un famoso actor apareció en 'El Chinamo' acompañado de un artista costarricense.

El reconocido actor argentino Martín Ricca, recordado por su participación en exitosas telenovelas juveniles como Cómplices al rescate, El diario de Daniela, CLAP… El lugar de tus sueños y ¡Amigos x siempre!, fue estem miércoles el invitado especial de la sección Sin Restricción en El Chinamo de Teletica.

Para realizar la entrevista, el presentador Jair Cruz viajó hasta México, donde conversó con el actor a bordo de un vehículo, como es tradición en el popular segmento.

Una vez en el automóvil, Ricca confesó que guarda un profundo cariño por su paso por la televisión juvenil. “Fue una época dorada de mi vida y nada fue una etapa muy bonita de mi vida, donde recién llegaba a México”, expresó el actor, después de que Cruz lo presentara como “galán de telenovela”.

El actor argentino Martín Ricca estuvo en la sección Sin restricción de 'El Chinamo', en Teletica. (Captura de pantalla)

Durante la charla, Ricca reveló que mantiene una amistad de más de 25 años con el artista costarricense Ivanko, quien sorprendió al aparecer en los asientos traseros del vehículo para unirse a la conversación.

Ambos aprovecharon el reencuentro para hablar sobre su proyecto más reciente: una canción titulada Cafesito, la cual —según mencionaron— ha sido todo un éxito en México.

La visita cerró con un toque de humor, cuando Ricca, Ivanko y Cruz jugaron a inventar refranes con la palabra “Belinda”, provocando varias risas dentro del automóvil.