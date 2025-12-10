¿Cómo está la salud de Ignacio Santos? Esto dice Teletica sobre su ausencia en algunas ediciones del noticiero

En días recientes, varios comentarios en las redes sociales cuestionaron la ausencia de Ignacio Santos como presentador del noticiero de Teletica.

Hace varios días que Ignacio Santos, director de Telenoticias, se ha ausentado como presentador de algunas ediciones del noticiero de Teletica, un detalle que el público ha notado.

Ante esta situación y para aclarar algunos rumores que han circulado en redes sociales, sobre que el periodista tiene algunos problemas de salud, La Nación consultó directamente sobre el tema a Mario Nájera, voz institucional del canal.

En redes sociales hay comentarios sobre que Santos sufrió una situación reciente en su corazón y que fue atendido de emergencia en un hospital privado, lo que generó mensajes de preocupación entre el público.

Además de ser el director de 'Telenoticias', Ignacio Santos está detrás de la producción de 'El Chinamo' de Teletica. (Archivo)

Al respecto, Nájera respondió tajante ante la consulta de este medio: “Don Ignacio se encuentra en excelente estado de salud y trabajando de manera normal”.

Además, agregó que el lunes 8 de diciembre participó en el ensayo previo de El Chinamo, programa que se estrena este jueves 11 por canal 7.

Nájera también se refirió a la ausencia del comunicador en Telenoticias: “Como director del noticiero, don Ignacio tiene una agenda muy llena, además de participar en varios proyectos corporativos. Por esta razón, hay días en que no presenta alguna edición”.