Ignacio Santos se salió del libreto en ‘Telenoticias’ y dedicó inesperado comentario a compañero

Ignacio Santos aprovechó el cierre de la edición meridiana de 'Telenoticias' para manifestar su admiración por un compañero de trabajo.

El cierre de la edición meridiana de Telenoticias, este lunes 24 de noviembre, tuvo un sentido muy emotivo gracias al mensaje personalizado y de admiración que presentó el director Ignacio Santos hacia uno de sus colaboradores.

En la despedida del noticiero de Canal 7, el periodista felicitó por su cumpleaños a Rolando Arrieta, realizador de Telenoticias. “De parte de todos los compañeros de Telenoticias que tenemos el privilegio de trabajar con él, nuestro feliz cumpleaños para Rolando Arrieta”, manifestó Santos.

Además, manifestó un detalle muy importante que resalta tanto la labor profesional como la personalidad de su compañero: “Es una de las personas más talentosas, más abnegadas y más solidarias con las que he tenido el privilegio de trabajar en televisión en los 40 años que me han tocado”, expresó.

El 17 de noviembre, Arrieta cumplió ocho años de trabajar en Telenoticias.