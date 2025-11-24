Viva

Ignacio Santos se salió del libreto en ‘Telenoticias’ y dedicó inesperado comentario a compañero

Las palabras del periodista fueron emitidas al cierre del noticiero, este lunes 24 de noviembre

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch. y Fiorella Montoya
Ignacio Santos aprovechó el cierre de la edición meridiana de 'Telenoticias' para manifestar su admiración por un compañero de trabajo. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TelenoticiasTeleticaIgnacio Santos
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.