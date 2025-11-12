Ignacio Santos habló sobre sus hijos: ¿Quiénes son y a qué se dedican?

En 'De boca en boca', Ignacio Santos habló abiertamente de lo orgulloso que está de sus hijos María Luisa y Rodolfo.

Lo vemos casi a diario al frente de Telenoticias, también todos los martes por la noche como conductor del programa ¿Quién quiere ser millonario?, de Teletica, pero pocas veces Ignacio Santos habla abiertamente sobre su vida personal.

Sorprendiendo a los televidentes, Santos rompió esa regla personal y habló en la pantalla chica sobre sus dos hijos, de quienes dice estar muy orgulloso.

En entrevista con el programa De boca en boca, en la edición de este martes 11 de noviembre, el periodista manifestó la alegría que le brindan María Luisa (30) y Rodolfo (26).

Según contó Santos en la conversación con el espacio de Canal 7, María Luisa es una destacada cineasta, quien actualmente se encuentra estudiando un doctorado en la prestigiosa Universidad Stanford, en Estados Unidos.

Ignacio Santos y su pareja Nancy Dobles mantienen una relación muy cercana con los hijos del periodista, algo que se refleja en esta fotografía que publicó el programa 'De boca en boca'. (Captura de video)

“Termina el otro año, es uno de los cursos más importantes del mundo. Se lo ha ganado a punta de estudio y esfuerzo”, comentó el periodista.

Sobre Rodolfo explicó que estudió negocios, pero que al final se dedicó al periodismo deportivo, específicamente en la cobertura de la Fórmula 1.

“Mi hijo me ha hecho apreciar la Fórmula 1, es emocionante”, agregó Santos.

Sin embargo, pese a los logros que sus hijos han alcanzado en la vida, don Ignacio afirmó que hay algo más importante sobre ellos, que le infla el pecho de orgullo: “No es con los éxitos que tienen, sino que son dos formidables seres humanos, para mí eso es lo más importante”, concluyó.

En la entrevista con De boca en boca, se publicaron algunas fotografías de Santos con sus hijos y también con su pareja Nancy Dobles, quien se nota mantiene una relación especial con los retoños de su novio.