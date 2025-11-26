Ignacio Santos volvió a romper el protocolo en ‘Telenoticias’: vea lo que pasó

Ignacio Santos, pese a su seriedad frente a las cámaras de 'Telenoticias', muchas veces se deja embargar por la emoción.

Una vez más, el periodista Ignacio Santos, director de Telenoticias, se salió del libreto del noticiero y se mostró emocionado y hasta feliz al dar una información muy especial.

Santos presentó una noticia en la cual confirmaba que un periodista costarricense, quien fungirá como corresponsal de Teletica en el primer viaje internacional que realizará en funciones el papa León XIV, es el primer comunicador tico en subir al avión papal para una cobertura.

El Pontífice viajará a Turquía y a Líbano y en la comitiva periodística destaca la presencia de Jovel Álvarez.

“Realmente es un honor que este estimadísimo y talentoso colega, Jovel Álvarez, esté en este primer viaja papal y sea el primer tico, el primer periodista en acompañar en un viaje en el avión papal al Santo Padre”, manifestó visiblemente emocionado Santos.

Ignacio Santos presentó con orgullo al periodista costarricense Jovel Álvarez como corresponsal de 'Telenoticias' en el primer viaje internacional del papa León XIV. (Captura de video)

De inmediato, el director del noticiero le dio el pase a su colega, quien se encontraba en ciudad del Vaticano. “Es un honor”, dijo Álvarez, quien además comentó que acompañará a la decana de la prensa vaticana, Valentina Alazraki en la cobertura.

“Creo que todos vamos a descubrir un poco la personalidad del papa León XIV. Lo hemos observado durante seis meses de pontificado, pero ha llegado el momento de verlo ante el mundo”, aseveró Álvarez.

Agregó que este significa un viaje histórico, ya que León XIV lo hace “heredando dos intenciones del Papa Francisco”, como lo son ir a Turquía para un encuentro ecuménico y visitar Líbano en un ambiente preocupante en la actualidad.

Álvarez brindará informaciones a Telenoticias sobre el viaje papal.