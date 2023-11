Anne Hathaway y Jake Gyllenhaal cautivan a los suscriptores de Netflix con una comedia romántica que no pasa de moda

La plataforma de streaming Netflix incluyó la comedia romántica “De amor y otras adicciones”, dirigida por el director estadounidense Edward Zwick e interpretada por los actores Anne Hathaway y Jake Gyllenhaal, la cual cautivó y recibió críticas positivas por parte de los suscriptores.

Se trata de una película que tiene una duración de tan solo 112 minutos. Debido a que entremezcla escenas de la vida real con un toque de ficción, logra mantener la atención del espectador de principio a fin.

Anne Hathaway y Jake Gyllenhaal interpretaron la comedia romántica 'De amor y otras adicciones' que se estrenó en 2010.

¿De qué trata “De amor y otras adicciones”?

La trama se centra en la vida de Jamie Randall (Jake Gyllenhaal), un comerciante del ámbito farmacéutico que aspira a avanzar en su carrera y no tiene reparos en tomar medidas extremas para alcanzar su objetivo. En medio de su agitada rutina, mientras se encuentra en la consulta de un médico, se cruza con Maggie Murdock (Anne Hathaway), una mujer a quien le han diagnosticado Parkinson, y de quien se enamora desde el primer momento en que la ve.

El vínculo entre ambos surge de inmediato una vez que comienzan a conversar. Sin embargo, Maggie se debate entre la espada y la pared debido a la enfermedad que ha transformado su vida. Por un lado, no desea que nadie la vea deteriorarse, pero por otro, está dispuesta a aceptar el apoyo del hombre que, de manera inesperada, irrumpió en su vida.

“Un encantador representante de ventas farmacéuticas reconsidera lo que busca cuando comienza a enamorarse de una joven con enfermedad de Parkinson de aparición temprana”, describe la sinopsis oficial de esta producción que se estrenó en 2010.

El elenco también incluye a artistas como Oliver Platt (Bruce Winston), Hank Azaria (Dr. Stan Knight), Gabriel Macht (Trey Hannigan), George Segal (Dr. James Randall, padre de Jamie), Jill Clayburgh (Nancy Randall, madre de Jamie), Josh Gad (Josh Randall, hermano de Jamie), Judy Greer (Cindy), entre otros.

Cuando se incorporó al catálogo de la plataforma de streaming, “De amor y otras adicciones” se situó entre los contenidos más vistos en países como Estados Unidos y se convirtió en una joya para aquellos que buscan una perspectiva distinta al típico cliché romántico.

Anne Hathaway en una escena de la película 'De amor y otras adicciones'.

“Me gustó mucho su ritmo personal y me sorprendió todo lo que ella tiene que atravesar y la manera en que lo maneja. Me parece que la manera en que se comporta con respecto a su enfermedad es totalmente comprensible: con enfado, negación, frustración, vulnerabilidad y automedicación. Tenía sentido que por momentos hiciera las cosas bien y que, en otros momentos, todo se convirtiera en una verdadera lucha. Me pareció que la historia tenía mucho potencial, pero para mí, lo interesante era Maggie y, después, cuando empecé a imaginarme el trabajo con Jake Gyllenhaal, todo se volvió simplemente apasionante. Lógicamente, también influyó mucho en que dijera que sí que Ed Zwick fuera el director”, declaró Hathaway en una entrevista concedida al medio La Vanguardia en 2011, donde se refirió a la trama que representó.

Críticas de la película

Con opiniones en su mayoría favorables y algunas divididas, la película recibió una buena acogida por parte de los suscriptores y expertos en la industria cinematográfica.

“Una película inteligente que debió ser más inteligente (...) La energía del reparto y la inmersión en un mundo poco explorado, hacen que la película resulte bastante adictiva”, escribió el actor y escritor Kirk Honeycutt en el medio The Hollywood Reporter.

“Muy por encima de los estándares de las comedias románticas al uso, es divertida, sexy e inteligente. Pero no lo suficientemente inteligente como mantener su pulso hasta el final”, opinó el escritor Olly Richards en el sitio de reseñas Empire.

