‘Amor al arte’: Exhibición de Luis Enrique Mejía Godoy explora la cultura centroamericana

Como una manera de expresar su identidad y cultura centroamericana, el cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy presentará su exposición Amor al arte; una colección de simbólicas y coloridas obras.

En esta exhibición, Mejía refleja aspectos de las raíces indígenas maya, nahua y chorotega, a través de lienzos variados como pinturas, máscaras y guitarras.

Amor al arte está disponible en el centro cultural Sendero, en Barrio Escalante, hasta el 30 de setiembre. Ese mismo día, el artista presentará un pequeño concierto, mientras da lectura a fracciones de sus cuentos y poemas.

“Es una manera de que la gente se sienta en un ambiente integral de acercamiento al arte y la cultura. Eso trato de decir, que el amor al arte es lo que me ha llevado a escribir canciones y poesía, a hacer música, a cantar y por supuesto a dibujar”, comentó.

A sus 78 años, Luis Enrique Mejía Godoy exhibirá elementos de su identidad mesoamericana. (Cortesía Luis Enrique Mejía Godoy)

La muestra en detalle

Mejía utiliza figuras llamativas y coloridas a lo largo de sus obras, como adornos de flores, jaguares, lunas, volcanes y perfiles de personas. Además, las técnicas de sus muestras varían, ya que utiliza acrílicos, acuarelas o marcadores.

“Hay aspectos que son lenguajes subliminales, que a mí no me gusta mucho explicarlos, pero sí que la gente lo descubra. Por ejemplo, un volcán en erupción permanente no es una cosa negativa, de muerte o de tragedia, sino que puede ser una erupción de cultura de mestizaje y colores”, contó el pintor.

Según agregó, su enlace con el mundo artístico comenzó hace 20 años, cuando comenzó a dibujar por una pequeña enfermedad que no le permitió cantar y salir a los escenarios durante un tiempo.

Antes de eso, ya había incursionado en la poesía y en la literatura, por lo que ahora considera que cada faceta le permite manejar un trabajo creativo multidisciplinario.

“En el camino empecé a experimentar y me interesó pintar las tapas o el cuerpo de las guitarras con los mismos temas de mis dibujos y mis pinturas. También he intervenido máscaras que pertenecen a las tradiciones del güegüense o el aguizote de Nicaragua”, agregó el artista sobre su repertorio.

Para su exhibición de Amor al arte, el músico busca reflejar el orgullo que mantiene de ser nicaragüense, mientras que al mismo tiempo eleva sus sentimientos por Costa Rica, país al que considera su segunda patria.

Amor al arte es la segunda exposición del artista, quien también es reconocido por su trayectoria musical, marcada por éxitos como Pobre la María, Un gigante que despierta y Allá va el general.

Durante el evento de cierre de la muestra, se estrenará una canción que lleva el mismo nombre de la exhibición. El tema cuenta con fuertes líricas sobre su experiencia artística. A continuación, una estrofa de la composión:

Por amor al arte arriesgué mi voz

buscando razones en cada canción

Y no me arrepiento de tanta locura

porque descubrí el otro lado de la luna

Y en esa galaxia de las utopías

dibujé un lucero en cada sonrisa

Para participar en el cierre de la exposición, es necesario reservar la entrada y enviar un mensaje de texto al 8880-8657. El cupo del evento es limitado.

Todas las obras del artista nicaragüense en 'Amor por el arte' pueden ser compradas. (Catálogo 'Amor por el arte')

Exilio de Nicaragua

Mejía reside en Costa Rica desde hace 5 años, luego de salir exiliado de Nicaragua en el 2018, debido al contexto sociopolítico del país.

“No me dejaban presentarme en Nicaragua porque mis canciones, directa o indirectamente, hablan de la libertad. Hablan de la de la paz, de la necesidad de la democracia y por supuesto en contra de la dictadura de este momento; un gobierno que fue endureciéndose hasta convertirse en autoritario, después una dictadura, una tiranía y ahora casi una dinastía”, comentó el artista en alguna ocasión.