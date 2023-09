Rubén Blades: ‘Éditus es uno de los mejores grupos con los que he trabajado en mi vida’

La relación del panameño Rubén Blades con Costa Rica es intensa y extensa. En lo musical, el multipremiado artista ha tenido como cómplices a grandes talentos costarricenses, y prueba de esa estrecha relación son los discos Tiempos (1999), Mundo (2002), y más recientemente, Salswing! (2021).

Hay respeto, admiración y cariño mutuo; y esta amistad hay que celebrarla. Blades tocará este sábado 9 de setiembre en el Estadio Nacional, en La Sabana, como parte de su gira internacional Salswing!, que festeja el disco que lleva este nombre y que recibió los premios Grammy a mejor álbum tropical y el Latin Grammy a mejor álbum del año.

Rubén Blades, el poeta de la salsa, acaba de celebrar sus 75 años. Vendrá a Costa Rica para festejar su vida y su amistad con el país en un gran concierto en el Estadio Nacional. (Simón Canedo)

Al show vendrá acompañado por la Roberto Delgado Big Band, que en palabras del propio Rubén es una de las mejores orquestas del mundo. Pero, como un homenaje al talento costarricense, el grupo Éditus también estará en el escenario; incluso Blades adelantó que cantará con ellos algunos de los temas que grabaron juntos hace más de 20 años.

Sobre la música tica, su disco Salswing!, su carrera y el espectáculo que presentará en nuestro país, Rubén Blades habló con La Nación.

El placer de la variedad

“Lo que estamos haciendo es presentando el Big Band, ese era el propósito original, pero como ocurre siempre, uno tiene que hacer también material que la gente conoce. Lo que tiene esta orquesta, que la hace muy especial y en mi opinión la mejor banda de salsa que ha existido en cuanto a cuestiones comerciales, es que tiene la capacidad de adaptarse a distintos formatos”, explicó Blades sobre los músicos que lo acompañarán en escena.

Rubén Blades y su larga relación con Costa Rica

La banda, dirigida por el panameño Roberto Delgado (productor musical, arreglista, ingeniero de sonido, cantante y bajista), tiene la particularidad de que, en esta gira con Blades, pasa de ser un sexteto con vibráfono y cinco instrumentos a un conjunto con dos trompetas, o a una orquesta con tres trompetas y dos trombones. Además, de pronto puede ejecutar su música con tres trombones, al estilo Willy Colón, e incluso llegar a emular a la Fania con tres trompetas y tres trombones y terminar siendo una Big Band con saxofones y trompetas; esa versatilidad es la que encantó a Blades para elegirlos como compañeros.

“Es muy difícil para nosotros definir la lista del repertorio porque hay muchas posibilidades. Lo que hago entonces es que trato de hacer un set para de alguna forma cubrir la expectativa de la gente que nos va a ver. Es desafortunado y a la vez afortunado el hecho de que la gente se queda con las canciones de uno, pero parece que nadie hubiera comprado un solo disco más después de Siembra. Es un problema en base, porque si estás trabajando con un Big Band, ¿entonces para qué tienes ocho tipos de más, si la gente solo quiere oír tres trombones?”, afirmó el poeta de la salsa.

-Es interesante ese aspecto, porque le da la oportunidad de hacer un repaso por toda su carrera jugando con muchas sonoridades...

-También tengo la oportunidad incluso de cantar canciones que no son mías. A veces La Palomilla, de Cheo Feliciano, o Guaracha y Bembé o Aunque tú, de Cheo Feliciano y Joe Cuba. A veces también hacemos Tú y tu guarapo de Justo Betancourt; es decir, hay para dónde escoger, lo que no hay en muchos casos es el tiempo. Nuestros contratos son de una hora y media, pero nunca tocamos una hora y media porque es imposible. Lo que siempre preguntamos es si hay limitaciones de tocar hasta cierta hora por cuestión de barrio o unión u ordenanzas alcaldicias que no permiten “ruidos” después de cierta hora.

Rubén Blades junto con los ticos de 'Editus, ganaron premios Grammy y Latin Grammy por sus discos 'Tiempos' y 'Mundo'. Foto: Archivo.

-Hemos leído que ha tocado conciertos de hasta cinco horas...

-Con esta orquesta tenemos el récord del concierto más largo jamás tocado en cualquier género por un artista. Tocamos cinco horas y media en Puerto Rico y seis horas y cuarto en Panamá. Pero eso se puede hacer con una banda como esta y porque tenemos material. No solamente soy yo, es la banda, la orquesta, yo solo no hago que esto ocurra, es la orquesta.

-¿Un concierto de seis horas qué implica?

-Hay que estar en condiciones, es como un atleta, es lo mismo. Lo que tienen estos conciertos, que no son conciertos de boleros o los conciertos pop donde usted tiene no solo la capacidad y la posibilidad de los espacios, sino que no tiene la presión que le da el ritmo y la velocidad que se necesita para mantenerse a la altura de lo que está detrás de ti, que es como una máquina que viene encima, un carro que va a mil. La otra cosa es que no usamos ningún tipo de secuencias, ni clicks, ni nada de eso; lo que usted oye es lo que es.

”Es interesante, en Europa preguntan constantemente si estamos haciendo doblaje, si es una pista, porque se oye tan bien que la gente se queda sorprendida de que yo no esté doblando o que de pronto en la orquesta no haya instrumentos que no se estén ejecutando.

Rubén Blades se caracteriza por admirar el trabajo de sus colegas, es por esta razón que invitó a la orquesta Roberto Delgado Big Band para que lo acompañara en su gira 'Salswing!'. (Víctor Parreño, Xavi Torrent y Gisela Jane)

Admiración por los artistas ticos

El panameño demostró su buena relación con los artistas costarricenses cuando ganó los Grammy (dos latinos y uno anglosajón) por los discos Tiempos y Mundo, los cuales grabó con Éditus, Walter Flores y el Sexteto de Jazz Latino, entre otros artistas locales.

Además, Blades obtuvo el Latin Grammy 2010 junto a Wálter Flores con el disco Cantares del Subdesarrollo y realizó una gira por Europa con la orquesta costarricense Son de Tikizia.

También ha trabajado con un equipo técnico y de producción que incluye a los costarricenses Guillermo Gómez Abrahams, Óscar Marín Mora, Andrés Schmidt Carazo, Marco Vinicio Jiménez Ajún, Manuel Umaña Elizondo y el argentino naturalizado costarricense Daniel Aisemberg, quien es su tour manager.

Incluso, su admiración por el arte nacional fue más allá cuando reversionó el clásico Dime qué puedo hacer sin tí, del tico Bernal Villegas

Otro tico que ha colaborado mano a mano con Rubén es Felipe Fournier, ganador del Latin Grammy 2017 como productor del disco Las caras lindas, del mariachi femenino neoyorquino Flor de Toloache. Felipe trabajó al lado del panameño en el disco Eba Say Ajá (que se grabó con Cheo Feliciano) y también funge como director de la orquesta de Luba Mason, esposa de Blades.

Por esta relación, este concierto del sábado tiene tanta importancia y trascendencia, no solo para Rubén, sino para los costarricenses.

-El concierto en Costa Rica, por las circunstancias del país, va a tener diferencias con respecto al resto de la gira, porque se va a encontrar con sus viejos amigos...

-Básicamente yo lo que quiero es que la gente vea a Éditus. Me sigue molestando mucho el hecho de que un grupo como Éditus o músicos como Felipe Fournier no reciban el apoyo que merecen en su propio país. Hablo no solo de la audiencia, sino del gobierno; yo no entiendo por qué ocurre esto. Hubo una situación donde Felipe había ganado una beca muy importante en Estados Unidos y no tenía dinero para poder entrar y el gobierno consideró que porque había ganado un Grammy era suficiente.

”Costa Rica se precia de que sabe más y que es más culta que toda Centroamérica junta, incluyendo Panamá, y con cierto criterio y con cierta razón; entonces de repente a esta gente, que son los representantes que verifican ese pronunciamiento, a esos no los ayudan.

”En realidad la ida a Costa Rica nace de una idea de Daniel Aisemberg que vive allá y que me dice que sería bonito hacer algo en Costa Rica teniendo en cuenta que no he ido hace tiempo, pero no he ido porque a nadie le importa si voy, esa es la realidad. Yo tengo 75 años y durante toda mi vida he sido sincero y honesto y eso me ha causado todo tipo de circunstancias.

”La gente determina si usted va o no va. Si usted anuncia a Bad Bunny se le llena el estadio siete días seguidos, si usted me anuncia a mí, vamos a ver cuánta gente va. Yo no mido mi trabajo, ni mi producto, ni mi contribución en base a lo que digan cuatro o cinco personas, lo mido a través de la experiencia que dan los hechos. Entiendo mis limitaciones como siempre las he comprendido, yo no tengo ese problema de ego de que tengo que llenar. Las cosas son como son, yo no había ido antes porque a nadie le importa.

En sus conciertos, Rubén Blades también le hace un homenaje a su relación de amistad y profesional con el escritor Gabriel García Márquez. (Víctor Parreño, Xavi Torrent y Gisela Jane)

”Ahora vamos porque se da esta situación, veremos qué pasa, pero es imposible ir a Costa Rica sin invitar a un grupo de los que yo considero uno de los mejores con los que he trabajado en mi vida, que es Éditus. Como están abriendo el concierto, van a interpretar algunos temas de ellos y yo me voy a unir para interpretar cuatro o cinco temas con ellos antes de presentarme con la banda.

-¿Qué siente ante esta oportunidad de revisar Tiempos y Mundo después de 20 años?

-La satisfacción de haber podido participar con un talento como ese. Lo que hizo Éditus y que no hizo nadie es que el formato de ese grupo y su preparación, que muy certeramente incluyó no solo el aspecto clásico, sino también el aspecto de la música popular y también de la folclórica, le dio a ese grupo y al ensamble con Wálter Flores y los demás miembros adicionales, una sensibilidad que se transmite hacia los arreglos que crean un tipo de atmósfera que hace que mi letra crezca y eso es muy difícil de obtener en un formado de salsa.

“La letra, con los arreglos de Éditus, adquiere otro tipo de impacto adicional. Esos dos discos son de los mejores que he hecho en mi vida (...) La gente que sabe de música los separa de todas las demás cosas que yo he hecho y te dirán que el producto total de estos trabajos es sumamente interesante (...) A mí personalmente volver a encontrarme con estas canciones es rejuvenecerme y hacerme feliz nuevamente.

Rubén Blades junto al ingeniero de sonido tico Óscar Marín, quien trabajó en el disco ganador del Grammy y el Latin Grammy Salswing!. Foto: Archivo.

Sobre el concierto

Todavía quedan entradas a la venta para le concierto de Rubén Blades en el Estadio Nacional. Los boletos están disponibles en el sitio www.eticket.cr.

Los precios y localidades son: ¢28.500 (preferencial de pie), ¢39.000 (platea preferencial sur), ¢67.000 (sillas VIP), ¢77.000 (BAC Credomatic), ¢100.000 (Platino) y ¢110.000 (Super Fan).

La producción fue enfática en informarle al público que el concierto inicia a las 6 p. m. con la participación de Éditus. En una parte de este show Blades entrará como invitado a cantar con los ticos, por lo que es recomendable llegar temprano.

Después de su presentación con Éditus, el panameño se quedará en el escenario para presentar Salswing!.