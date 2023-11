¿Limp Bizkit en Costa Rica? Así está su gira y las posibilidades de un concierto en suelo tico

El Festival Picnic Costa Rica lanzó un video anunciando que su edición 2024 es una realidad. Eso sí: con el detalle de que, en el audiovisual, “escondió” a algunos de los artistas que serán parte del cartel. La euforia del público ha hecho pensar que, entre estos invitados, estará Limp Bizkit, banda estadounidense de rap metal que sacudió la escena a mediados 25 años atrás.

¿Qué posibilidades hay de verlos en Costa Rica? Son muchos los fans de la agrupación que añoran escuchar en vivo temas como Rollin’, My Way, Break Stuff y Just Like This, máxime después de que su concierto en Costa Rica que fue pactado para el 2010 fuera cancelado por “problemas técnicos”.

Fred Durst es el líder e imagen de Limp Bizkit, banda que aún no ha tocado en Costa Rica tras su cancelada presentación del 2010. Foto: Twitter.

Lo cierto es que el chance de que Fred Durst y sus compinches de banda aterricen en Costa Rica está en el aire. Por el momento, lo que se puede decir es que Limp Bizkit tiene programada una gira (dato para los más optimistas), pero por lejanas latitudes.

Los norteamericanos se presentarán en noviembre en Tokio, Japón, así como en Auckland, Nueva Zelanda. Además, tienen varias fechas programadas en Sydney y Flemington, dos ciudades de Australia.

En diciembre tienen más fechas en este mismo país pues visitarán Fortitude Valley, Brisbane y Melbourne. Después de estos shows, nada más se sabe sobre su gira del 2024, lo cual sería positivo pensando en que tengan agenda libre para pasar por América Latina.

Habitualmente, Picnic Costa Rica aprovecha que algunos artistas vuelen por Latinoamérica en ruta a festivales grandes de México (como el Vive Latino, Tecate Pal Norte), Colombia (Estéreo Picnic), así como en Chile, Argentina y Brasil (los cuales tienen su propio Lollapalooza).

El video de 'My Way' de Limp Bizkit es uno de sus más populares. Foto: YouTube

Por el momento, entre los rumores para estos festivales, no se ha manejado el nombre de Limp Bizkit. De hecho, el festival Tecate Pal Norte, que ya confirmó cartel, no los tomó en cuenta.

¿Entonces? Pues no se puede aseverar nada, solo tener paciencia. En los últimos años, Picnic Costa Rica no ha defraudado al público y ante la euforia y el guiño generado en el video, valdría la pena creer que sí es posible tener el concierto soñado por muchos acá con Fred Durst y los suyos.

Picnic revelará su alineación del 2024 el próximo 14 de noviembre. El festival se celebrará el 10 y 17 de febrero.