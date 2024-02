Así son los camerinos de Don Omar y Ivy Queen para el Urban Fest

Uno de los eventos más esperados del año y que tiene a muchos con ansias, es el Urban Fest.

Eso quedó demostrado con la venta de las entradas ya que, incluso, a petición del público tuvieron que habilitar más espacios para poder complacer a los amantes de la música urbana.

Don Omar, recién galardonado como “Ícono Global” en los Premios Lo Nuestro, es uno de los que tiene como locos a sus fans que asistirán al evento, y ni qué decir de Ivy Queen, que deslumbra con sus trajes extravagantes y complace a miles con su música, además Ryan Castro, que lo pondrá a bailar y desgalillarse con sus canciones.

En Tiempo Libre nos fuimos a dar una vuelta para mostrarle cómo va la preparación de este gran show que promete ser una verdadera fiesta el próximo sábado 2 de marzo en el estadio Nacional, donde va a pasarla de maravilla, podrá bailar y gritar como nunca. ¡Hasta conocimos los camerinos de Don Omar y Ivy Queen!

Para conocer los detalles, conversamos con Fabiola Herra, encargada de prensa del show, quien nos contó que son más de 400 personas las que hacen el gran trabajo de montaje de escenario, el cual iniciaron desde el viernes anterior y se espera que este jueves quede totalmente listo, porque el viernes los artistas tienen que realizar sus pruebas de sonido.

Más de 400 personas trabajan para tener todo listo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Al estar allí pudimos observar cómo los trabajadores movían el equipo, entraban y salían camiones con materiales, también vimos una parte del equipo eléctrico y todos estaban de arriba para abajo, muy atentos a que todo quede perfecto.

Todo debe quedar listo este jueves ya que el viernes son las pruebas de sonido. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“Sabemos que la gente está muy emocionada porque ya se había hecho una edición del Urban Fest en el 2015 y fue sumamente exitoso, Arceyut Producciones sabía que la gente quería una segunda edición”, nos mencionó Fabiola.

Herra asegura que el poder ver en vivo a don Omar, que regresa al mundo de la música y de las giras, a Ryan Castro que es todo un fenómeno en Colombia y a Ivy Queen, que tiene años siendo la diosa del reguetón, es definitivamente un motivo para emocionarse porque son tres grandes nombres en una sola noche.

Este gran festival promete estar lleno de buena música y mucho baile, así que vaya preparándose con zapatos cómodos porque lo esperan varias horas de un ambiente de fiesta inolvidable.

Arceyut Producciones apoya también a los artistas costarricenses, así que usted también podrá disfrutar de la música de Gimario, DJ Johnnie, Kavvo y Toledo.

Fabiola le recomienda, además de zapatos cómodos, que llegue temprano para que pueda aprovechar la tarde y noche de música. También detalló que habrá venta de comida, bebidas y de licor, para que lo tome en cuenta.

Le consultamos a Herra sobre la preparación de los camerinos y nos dijo que hay dos personas encargadas de de estar pendientes de todo lo que piden los artistas. Ellas son Natalie García y Daniela Solano, que son las que corren y le dan el toque para que la decoración represente a cada artista. Tuvimos el placer de conversar con Natalie, quien muy amablemente nos acompañó en el recorrido y nos iba explicando los detalles de cada camerino.

Entramos primero al de Ivy Queen, que es una completa belleza. Tenía muy marcados los colores morado y rosado y muchos accesorios femeninos, como unos labios pintados, unos bralettes (sujetadores) y a la “Caballota”, como es comúnmente conocida, animada en unos recuadros. También pudimos observar unas hojas artificiales verdes y de colores.

Vean que chiva va quedando el camerino de Ivy Queen. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“El color favorito de Ivy es el morado, entonces me enfoqué mucho en el fucsia, morado y esos tonos. A mí siempre me gusta, en todos los camerinos, dar como ese aire de Costa Rica. Estoy mezclando naturaleza con reguetón, neón y que se vea tropical”, nos explicó Natalie.

Todos los elementos son muy representativos de Ivy Queen. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Luego entramos al camerino de don Omar y justo como él lo pidió, el entelado es totalmente blanco, una silla como de rey y unos sillones negros, también observamos la parte natural que nos comentó Natalie no puede faltar para darle el toque tico.

Don Omar pidió un trono en su camerino. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

En el caso de Ryan Castro, aún no se había preparado su camerino y no pudimos ver algún avance porque estaban en eso; sin embargo, él no pidió una decoración específia, solo toallas negras, pero Natalie se va a enfocar en montarle algo urbano bien bonito que se ajuste a su estilo para que él se sienta cómodo.

Los fans sin duda se van a emocionar al ver que ya el show va tomando forma. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Si usted aún no ha adquirido su entrada y quiere ir, está a tiempo y puede hacerlo en https://publitickets.com/events/urbn-fest-2024. Para Gramilla, Gradería Sur y Norte no hay espacios disponibles.

