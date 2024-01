¿Por qué Ryan Gosling se hizo meme?

La cara de sorpresa e incredulidad del actor Ryan Gosling al ganar el premio a mejor canción en los Critics Choice Awards se hizo viral. ¿Por qué? Todo apunta a que el artista, quien interpretó a Ken en la película Barbie, jamás esperó hacerse con el galardón, con el que competía con grandes artistas como Billie Eilish y Dua Lipa.

El tema I’m Just Ken, que Gosling interpreta en el filme, se antepuso a piezas ya galardonadas como What Was I Made For (de Eilish, que ganó el Golden Globe) o a otras más populares como Peaches (de la cinta The Super Mario Bros. Movie), Road to Freedom (Rustin), This Wish (Wish), e incluso a otras canciones de su misma película como Dance the Night y What Was I Made For.

Cuando se anunció a la ganadora de la categoría musical, la cámara enfocó a Gosling, quien en su expresión demostró que no creía lo que estaba sucediendo. Casi de inmediato su reacción se volvió viral en las redes sociales.

Los memes y comentarios sobre la reacción de Ryan Gosling al ganar el Critics Choice a mejor canción no se hicieron esperar en redes sociales. (Captura de pantalla)

La incredulidad de Gosling fue tanta, que incluso no subió al escenario a recibir el premio junto a Mark Ronson y Andrew Wyatt, escritores del tema. Empero, con el premio en mano, ellos no dudaron en reconocer que la interpretación del actor fue de suma importancia para hacerse con el galardón.

“Ryan Gosling, este premio es tanto tuyo como nuestro”, aseguró Ronson. “Hiciste que el mundo y la audiencia se enamorara de esta canción con tu inigualable actuación, así que gracias”, agregó.

