Famoso actor cuenta en documental como la muerte y la violencia le han dejado marca

Un pequeño, pero emotivo, documental de Netflix narrará las historias más tristes y conmovedoras del actor Arnold Schwarzenegger.

El actor y político estadounidense está por estrenar su propio documental donde cuenta momentos de su vida que le han dejado algún tipo de marca.

Schwarzenegger reconoce que sufrió una infancia cargada de abusos físicos y violencia por parte de su padre, también habla sobre la muerte de su hermano y sobre cuando casi pierde la vida por un problema cardíaco.

“No me gusta pensar en la muerte, ni siquiera me gusta decir la palabra. Es lo único que no podemos superar y tengo que decir que eso me enoja”, dice en el adelanto del proyecto.

Además, menciona que no quiere que las personas sufran por el cuándo llegue el día de su partida, decisión que tomó tras casi morir en el 2018.

“A pesar del fastidio que representa la muerte para mí, no quiero que te sientas enojado o triste cuando llegue ese día. Quiero que todos ustedes continúen donde yo lo dejé porque Dios sabe que el trabajo no estará terminado. Continúen por mí”.

El documental cuenta con tres episodios donde la estrella de Hollywood es el protagonista de las historias reales de su vida. Todos estarán disponibles en la plataforma de streaming este 07 de junio.