‘Barbie’ ya tiene fecha de estreno en HBO Max

Barbie está decidida a que el rosado no pase de moda. Luego de arrasar en las salas de cines con el estreno de su película, el pasado 20 de julio, la afamada muñeca de Mattel, de 60 años, está lista para conquistar las plataformas de streaming.

HBO dio a conocer que la producción, protagonizada por Margot Robbie, llegará a su plataforma de streaming el próximo viernes 15 de diciembre.

'Barbie' es una de las películas más taquilleras del 2023. (Cortesía Warner Bros. Pictures/Cortesía Warner Bros. Pictures)

La película cuenta la historia de Barbie, quien tiene una vida de ensueño en Barbie Land con su casa rosada, su auto rosado, sus atuendos rosados y un codiciado Ken.

Sin embargo, junto a Ken, decide salir de su mundo perfecto para enfrentarse al mundo real, en el que descubrirá que no todo es tan bonito como parece. Allí se encontrará situaciones a las que jamás se imaginó, donde hay acoso y estereotipos, entre muchas otras situaciones.

“Como guionista y directora, siempre busco un reto divertido. Barbie es una propiedad que todos conocemos, pero a mí me pareció un personaje con una historia que contar, en la que podía encontrar una forma nueva e inesperada, honrando su legado al mismo tiempo que refrescaba su mundo para que se sintiera vivo y moderno”, había dicho Greta Gerwing, directora del filme.

La cineasta había dicho que esta era una película hecha para que las diferentes generaciones pudieran reconectarse con ese mundo infantil, pero teniendo en cuenta que esta es una película con personajes de carne y hueso que necesitan del sol, el agua y el aire.

“No hay lugar para las leyes de Newton en Barbie Land. No hay viento, no hay sol, no hay gravedad ni agua. Pero, como cineastas, vivimos en un mundo con leyes de la física y, cuando nos enfrentamos a la realidad de Barbie Land, teníamos las reglas de Barbie Land, las reglas que establecimos para la realización de la película y la interacción entre esas dos circunstancias”, explicó Gerwing.

Es por ello que todas las escenas de Barbie Land se rodaron en los estudios de Warner Bros., utilizando un estilo de fotografía e iluminación en específico. De hecho, el público no verá la luz natural del sol hasta que Barbie y Ken salgan de Barbie Land y lleguen a Los Ángeles.

Además de Robbie, la película cuenta con el protagónico de Ryan Gosling; y la actuación de América Ferrera y Dua Lipa.