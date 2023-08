Sofía Chaverri se metió a clases y tiene la mira puesta en las nubes

Hace poco más de tres semanas la actriz Sofía Chaverri regresó a las aulas. Sin embargo, esta vez los estudios no tienen nada que ver con su querido mundo de la actuación.

La intérprete de Rosalinda, en la producción Los enredos de Juan Vainas, decidió asumir un nuevo reto y comenzó a estudiar aviación, en la escuela Aerobell, ubicada en el Aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas.

Sofía cuenta que todo comenzó un tiempo después de haberse convertido en la imagen de la escuela de aviación, cuando le propusieron empezar a tomar el curso teórico.

Sofía Chaverri inició clases de aviación en julio de este 2023. (Captura Instragram)

“Un día, en una reunión, me dijeron: ‘ya que estamos trabajando juntos, ¿por qué no se anima y se mete al curso teórico?’; y yo pensé: ‘mirá, sí... puede ser’. Y entonces me metí y ha sido muy bonito, porque más allá del tema de aprender una nueva carrera, que además eso de seguir aprendiendo me gusta muchísimo, me une también a mi hermano, que es piloto”, explica.

La actriz, quien recientemente celebró su cumpleaños número 35, confiesa que nunca pensó en estudiar aviación como su hermano mayor, el capitán Javier Chaverri, no obstante, se siente muy agradecida y feliz con la oportunidad. Al fin y al cabo, es un mundo que conoce desde hace muchos años por su hermano.

Detalla que incluso Javier le prestó un libro y le va a ayudar con algunas tutorías, pues por la obra Mujercitas, que se presentará el próximo 26 y 27 de agosto, en el Teatro Popular Melico Salazar, y que ella protagoniza, deberá ausentarse de algunas clases de aviación presenciales.

“Siempre he admirado mucho a los pilotos y a las personas en general que trabajan en aviación, porque además siempre he visto a mi hermano de cerca. Me acuerdo que desde pequeño a él le fascinaba la aviación, entonces digamos que no es algo ajeno a mí, he crecido viéndolo”, relata.

La intención de Sofía es poder pasar todos sus exámenes y eventualmente terminar el curso teórico, para poder iniciar sus horas de vuelo a inicios del próximo 2024, pues revela que “sí me gustaría volar”.

Actualmente, Sofía Chaverri (última de izquierda a derecha) forma parte del elenco de 'Mujercitas', que se presentará los próximos 26 y 27 de agosto, en el Teatro Popular Melico Salazar. (Cortesía)

“El plan ahora es seguir y, posteriormente, pagar mis horas de vuelo... me ilusiona poder volar solita, sé que tiene que pasar un tiempo para eso, pero me ilusiona mucho volar a Guanacaste porque además hace muchos años hice un vuelo con mi hermano y con el mejor amigo de él, que en paz descanse, y que también era piloto, a Guanacaste. Me acuerdo que ellos dos iban piloteando y yo iba de pasajera, entonces como que me ilusiona mucho volver, pero piloteando yo”, narra.

Un complemento Copiado!

Sin embargo, la aviación no es el único curso que la ganadora de la sexta temporada de Dancing With the Stars está llevando. Sofía también está estudiando la Lengua de Señas Costarricense (lesco).

Esta es la segunda ocasión en que Sofía estudia lesco, pues anteriormente intentó llevar el curso, pero en aquella ocasión debió abandonarlo, pues no calzaba con su trabajo.

Actualmente, la actriz está cursando el primer nivel y espera comenzar el segundo nivel el próximo mes de setiembre.

LEA MÁS: Sofía Chaverri: ‘Lo que la gente ve es lo que soy, no estoy creando un personaje para que piensen que soy alguien diferente’

“Yo creo que todo es un complemento. Todo lo que uno aprende le enriquece, le da herramientas para un futuro y aunque yo piense que tal vez no me va a servir en el momento, yo sé que después me va a abrir más oportunidades, me permite ampliar también mi perspectiva de la vida y de otras cosas que puedo aprender y seguir creciendo”, afirma.

De hecho, Sofía considera que como actriz el hecho de saber lesco es muy valioso; incluso ha notado que para ella ha sido sencillo aprender, precisamente por su carrera artística y la gesticulación que requiere el proceso.

Además, Chaverri considera que saber lesco le va a llegar a favorecer en algún momento de su carrera como actriz.

Sofía Chaverri cumplió 35 años a finales de julio. Fotografía: Cortesía Luciérnaga Matiné.

“Es muy lindo. Me ha gustado muchísimo, me divierto un montón también. Todo lo que uno aprende me ayuda a pensar aún más en que no solo existe lo que uno hace. De repente puede llegar algún personaje o alguna historia en la que yo voy a decir: ‘mirá, esto lo aprendí aquí o allá'. Uno no sabe si esto va a ser una herramienta que necesito para un personaje o que me abre puertas; entonces creo que tanto la aviación como el lesco son importantes para mí como actriz”, explica.

De igual forma, Sofía confiesa que le “encantaría” y le “fascinaría” que todas las obras de teatro tuvieran interpretación lesco e incluso, poder interpretar lesco en un montaje.

“Me encantaría hacer un personaje que se acerque un poco a la cultura sorda y poder, también, honrar un poco el trabajo que están haciendo los profesores, porque todos los profesores que enseñan lesco son personas sordas.

”Y aunque claramente aviación y lesco son muy diferentes, porque en aviación no te puedo explicar lo que he llevado de clases en tres semanas y ya gasté casi un cuaderno completo; mientras que en lesco también son muchísimas señas. Sin embargo, ambas cosas me ilusionan mucho y creo que de verdad me complementan mucho como actriz”, finaliza.