Maribel Guardia contó, por primera vez, detalles del día que murió su hijo Julián Figueroa

La actriz y cantante costarricense Maribel Guardia contó por primera vez detalles sobre la muerte de su hijo, Julián Figueroa.

El cantante falleció el 9 de abril de este año por un problema cardíaco y hasta ahora la exmiss Costa Rica se animó a contar como fue ese día.

La tica le dio una extensa y emotiva entrevista a la periodista mexicana Matilda Obregón, esto porque es su amiga y porque se acaban de cumplir siete meses desde la muerte del artista.

“Ese domingo, que muere Julián, camino al teatro le hablé a Marco (Chacón, su esposo) y le dije, ‘Julián no se ha despertado y estoy preocupada’ y me dice ‘no te preocupes, vete a dar la función’ después le volví a hablar y me dice ‘Julián está muerto’”, contó entre lágrimas.

Guardia agregó que ese día su esposo estaba en Costa Rica porque la mamá cumplía años, pero aun así estaba pendiente de todo lo que pasaba en la casa, hasta antes de darle la noticia, le comentó que Julián e Imelda Garza, su esposa, se habían peleado, pero era para que ella no fuera a la casa todavía.

“Le dije a mi sobrina que ellos se habían peleado, que mejor fuéramos a comer algo y después a la casa, porque eso me dijo Marco, pero claro que ya él sabía todo y la pobre Imelda ya había pasado el trago más amargo de su vida porque fue a despertarlo y él no respondía”, mencionó.

Cuando le dieron la noticia, ella iba en el carro de regreso a la casa y asegura que fue una locura.

“Yo agarré el teléfono, lo pegué contra el vidrio, empecé a pegar gritos, pobre mi sobrina, de milagro no se estrelló, fue lo más triste, lo más doloroso. Cuando yo me enteré, en las redes sociales ya lo habían publicado y la prensa llegó a la casa seguida de mí”, recordó.

La tica mencionó que el dolor todos los días es más grande y que todavía tiene la idea de que lo va a ver y lo va a volver a abrazar.

“Para mí perder a Julián no solo fue perder a mi hijo amado, fue perder al amor de mi vida, las ilusiones que él le dio a mi vida, antes de él yo odiaba la Navidad y ahora la seguiré odiando”.

La entrevista completa dura más de una hora y se puede ver en Youtube.