Gisele Bündchen habló sobre Costa Rica: ‘Mi sueño era criar a mis hijos aquí'

Si algo ha quedado claro desde la mediática separación de Tom Brady, en octubre del 2022, es que Gisele Bündchen realmente ama Costa Rica.

La afamada modelo brasileña ha pasado largas temporadas en la casa que tiene en el país, en Santa Teresa de Cóbano, según han registrado los paparazzis de medios internacionales especializados como TMZ.

En una reciente entrevista con Vanity Fair, el ángel de Victoria Secret confirmó que cuando está en Costa Rica vive la sencillez del “Pura Vida”.

La modelo brasileña Gisele Bündchen tiene una casa en la Península de Nicoya. (Captura Instagram)

“Mi sueño era criar a mis hijos aquí... No llegué a estar aquí tanto como me gustaría, pero ahora los traigo con más frecuencia”, dijo a la revista la modelo, quien siempre educó a sus hijos, Vívian y Benjamín, desde el hogar.

De hecho, cuando tenía 20 años, su carrera en el modelaje crecía rápidamente y se convertía en una de las modelos mejor pagadas, Gisele comenzó a sufrir ataques de pánico. En ese entonces, su decisión fue visitar con más frecuencia Costa Rica.

“Mi instinto natural fue como: ‘No voy a ser una víctima de esto. No me voy a sentar aquí y decir: ‘¿Por qué me tratan así? ¿Por qué me dejan parada aquí desnuda como ocho horas sin ofrecerme agua ni comida? ¿Por qué están siendo tan malos?“, detalló Bündchen a la revista.

La brasileña, de 42 años, afirma que en territorio costarricense puede disfrutar de una gratuita “sinfonía de la naturaleza”, pues los loros, los grillos y hasta los monos se unen en coro para cantarle.

Gisele Bündchen muestra con frecuencia los productos de su huerta. (Captura Instagram)

Además, detalló que vive en un pueblo en el que ya tiene amigos y vecinos ticos, con quienes comparte los viernes en la noche de una buena pizza sin gluten y al aire libre. Según Vanity Fair, “luego rodean la hoguera compartiendo historias”.

Junto a sus hijos monta a caballo, camina por la playa y disfruta del paisaje natural que es tan característico en Costa Rica, pues quiere que sus hijos tengan una infancia similar a la que ella tuvo en Horizontina, al sur de Brasil. De hecho, en su casa en el país tiene una huerta y varios animales que muestra con cierta frecuencia en sus redes sociales.

“Bündchen está construyendo una pequeña casa que funciona con energía solar en las montañas, donde espera cultivar sus propios alimentos. Está considerando abrir un centro de bienestar cercano, no muy lejos”, revela Vanity Fair.

Por ahora, esa vida relajada y tranquila está bien para Gisele, le da paz.

“Quiero hacer cosas que yo creo que son una extensión de mí, pues ser modelo no es realmente una extensión de mí... es ser actriz en una película muda (...). No quiero ser un personaje en la película de nadie. Cuando hago eso, ya no me siento tan cómoda”, confesó a la revista.