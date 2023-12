Elías Alvarado se suma de última hora a ‘El Chinamo’: ‘Me honra mucho que se fijaran en mí’

Elías Alvarado ya tenía planes navideños para disfrutar de la época con su familia, pues desde hace un par de meses le habían avisado que este 2023 no formaría parte de El Chinamo, ya que la sección Ticos por el mundo no estaba contemplada en la nueva temporada del programa.

Sin embargo, hace unos días, el periodista de Telenoticias recibió una llamada que lo obligó a cambiar sus previsiones. Se trataba de Alonso Acosta, productor del popular espacio televisivo de diciembre, quien le estaba avisando que al final sí aparecería en el programa.

De acuerdo con Elías, el productor le dijo que había un patrocinador que quería que él hiciera una mención de su marca en cada uno de los programas del 2023 de El Chinamo.

Elías Alvarado es el periodista corresponsal de 'Telenoticias' en Nueva York. (Cortesía)

“Más allá del dinero, para mí significa mucho poder estar en el programa por cuarto año consecutivo. Entonces realmente mi familia y yo estamos muy felices, porque El Chinamo es como vivir la fiesta de fin de año y es como recordar Navidad en Costa Rica, porque si bien es cierto que Nueva York es una ciudad mágica y como de película, uno siempre añora lo que vivió de niño, y parte de eso es El Chinamo”, afirma.

La empresa Panini fue la que decidió fichar a Elías para el programa de Teletica, que arranca este domingo 10 de diciembre a las 7 p. m. Según dio a conocer la marca, se inclinó por el reportero pues es “uno de los costarricenses más reconocidos y queridos en el extranjero, por su carisma y cercanía con la comunidad tica en Estados Unidos” y eso lo convierte en “el embajador perfecto”.

Alvarado asegura que el hecho de que una empresa haya elegido patrocinarlo este año significa mucho y es más de lo que en algún momento pudo imaginar.

“Yo creo en Dios y creo que él ha sido muy bueno conmigo y mi familia. Mis sueños siempre han quedado muy chiquititos con lo que Dios me ha dado. Yo ya tenía otros planes y es muy bonito que crean en uno, que confíen en uno se siente bien. Creo que lo que la gente ha visto de mí en redes sociales, es genuino, es real, porque yo me muestro tal y como soy. Me honra mucho que se fijaran en mí”, dice.

Aunque no puede dar detalles sobre qué es lo que tendrá a su cargo, Elías adelanta que este año “mi familia y yo no vamos a extrañar Costa Rica”.

Y es que su esposa, Tannia Mata, será la encargada de grabarlo, mientras el pequeño Saúl, su hijo de tres años, esperará en el coche “bien abrigadito”.

Elías Alvarado estará acompañado de su esposa, Tannia Mata, y su hijo, Saúl. (Cortesía)

Su incorporación a El Chinamo llega a tan solo un par de meses de que cumpla cuatro años de formar parte de Teletica, televisora a la que se incorporó inicialmente para informar de la pandemia, en el 2020, desde Estados Unidos.

Rápidamente, el periodista se ganó al público y al personal del canal, que lo contrató para que siga informando desde Nueva York. No obstante, cuando las cámaras se apagan, el comunicador se dedica a ser taxista en la Gran Manzana.

“Yo siempre digo que vivo dos realidades: soy taxista que la pulseo todos los días, desde buena mañana; y por las tardes o en las noches me pongo el saco y la corbata para presentar las noticias. Entonces es un contraste al que no me acostumbro, pero disfruto todas mis facetas”, finaliza.