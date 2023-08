Actor de Hollywood Kevin Hart terminó en una silla de ruedas

El famoso actor de Hollywood, Kevin Hart deberá pasar unos días en una silla de ruedas tras, según él, intentar hacer cosas de gente joven.

El protagonista de la película, Un espía y medio, publicó un video en su cuenta de Instagram para contar y mostrar que terminó en una silla de ruedas.

Hart explicó que sufrió una lesión por jugar con el exjugador de fútbol americano Stevan Ridley, ya que realizaron una carrera de 36 metros.

“Damas y caballeros, los 40 años son algo real. Me desgarré la parte baja del abdomen, tengo los abductores desgarrados, no sé lo que es eso, pero me los desgarré, también me los desgarré. No puedo andar”, dijo.

El artista concluyó asegurando que era “hombre vivo más estúpido” y que ahora tendrá más en cuenta que ya tiene 44 años de edad.

Amigos y fanáticos le enviaron mensajes para desearle pronta recuperación, entre ellos, Ridley que se declaró como culpable de la lesión de su amigo.