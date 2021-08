Grupo promociona fiesta clandestina en la playa por Instagram y TikTok

Organizadores de fiestas clandestinas ya no solo promocionan actividades en fincas o casas lujosas del Valle Central, ahora también se fueron a la playa.

Ese será el escenario de una megafiesta prevista para este sábado 21 de agosto.

Videos subidos a espacios como TikTok e Instagram, por un hombre que dice se promotor de eventos, evidencian el incumplimiento de las medidas de prevención de la covid-19, como distanciamiento y uso de mascarillas.

La publicidad no aclara el lugar donde se realizará la actividad, no obstante, fuentes que pidieron reserva señalaron que será en Jacó, en Garabito de Puntarenas.

La Nación contactó al individuo, quien aceptó hablar pero sin revelar su nombre.

En la entrevista, aseguró que él no organiza el evento. Lo afirmó a pesar de que en su cuenta de TikTok, cuando personas le preguntan por el contacto de organizadores, este responde con su propio nombre de usuario o asegura que para ir a las fiestas deben comunicarse con él por Instagram.

Esta es una de las respuestas del promotor en un video suyo de TikTok, donde promociona los eventos masivos. Foto: Captura de pantalla (Captura de pantalla)

“Mi TikTok (@jorgearaya2192) es 100% apariencia, igual que mi Instagram (@jorge_araya).

“Esta (fiesta) es algo pequeño, no es nada masivo como han sido las otras fiestas. Yo he ido a unas gigantes”, afirmó.

[ Exdueño de bares en San Pedro implicado en fiestas ilegales en Heredia ]

El supuesto promotor anunció que la fiesta del 21 de agosto “va a ser la fiesta del año” y en la página de Instagram “Que Rico lo Rico”, en la que se hacen las reservaciones, aseguró que serán “16 horas seguidas de fiesta”.

El individuo incluso realiza rifas o give aways en sus redes con motivo de su cumpleaños, donde invita a seguirlo a él y seguir a la página organizadora de las fiestas clandestinas.

“Vengo hacer un give away para la fiesta del sábado 21 de agosto, es mi cumpleaños, mi cumpleaños 29 aunque no lo crean. Muy sencillo, me siguen en Tik Tok, me siguen en mi Instagram, me siguen en el Instragram @quericoloricocr. Una entrada doble, incluye absolutamente todo: transporte desde el GAM, dos comidas y todo el alcohol, gin tonics, Cacique, vodka y ron. Acá les dejo el flyer”, promocionó en sus redes.

[ Dueños de mansión en Curridabat irrespetan clausura para albergar fiestas de 12 horas ]

En el flyer o volante del evento se indica que las entradas al evento van desde los $50 hasta los $100 , pues será “hasta el amanecer”.

Indiferencia ante los reclamos

Cuando usuarios de TikTok le recriminan la asistencia y promoción de estas fiestas, el individuo responde con indiferencia y burla. Cuando le reclamaron la realización de los eventos “en plena pandemia”, el sujeto respondió “¿y qué?” con un video donde se observan decenas de personas bailando sin medidas sanitarias.

“Un mínimo de respeto por el esfuerzo que estamos haciendo”, le reclamó otro usuario.

“Usted cree que soy el único haciendo eso? Yo solo soy un medio, cada quien toma sus decisiones”, respondió.

A pesar de que las fiestas supuestamente son semanales, las autoridades no han logrado detenerlas.

Quienes organizan este tipo de eventos se exponen a una multa de ¢462.200 (un salario base), según lo dispuesto en la última actualización de la Ley General de Salud.

La Nación consultó a los ministerios de Salud y Seguridad sobre su conocimiento de la actividad y las medidas que tomarían al respecto. Como respuesta, las autoridades solicitaron información sobre la zona del país en la que se realizará el evento, con el objetivo de canalizarla con el área de salud respectiva.

[ País registró 13.000 denuncias al mes por escándalos y fiestas en último año ]

El entrevistado aseguró a este medio que su abogado le recomendó “no tener conversación con los periódicos”, por lo que facilitó el número de Daniel García, de Pretor Lex Abogados.

“No sé si mi cliente está como organizador, a lo que tengo entendido conoce cierta gente y en ocasiones ayuda a promocionar, no precisamente como organizador. Pero hablaré con él para conocer más sobre el aforo y la hora hasta la que será la actividad”, dijo el profesional.

Repercusiones penales

Las personas que incumplen las medidas sanitarias actuales no solo se enfrentan a sanciones administrativas del Ministerio de Salud, sino que también a uno y hasta tres años de prisión.

El artículo 277 del Código Penal establece que “será reprimido con prisión de uno a tres años, o de 50 a 200 días multa, el que violare las medidas impuestas por la ley o por las

es competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

De acuerdo con Milton Alvarado, director de Operaciones de la Fuerza Pública, los procesos que se tramitan por presuntas conductas establecidas en dicho artículo solo se realizan cuando la persona ya fue notificada con una orden sanitaria.

Sobre estas actividades, Daniel Salas, ha reiterado que una sola fiesta donde se concentren 10 personas de diferentes burbujas sociales puede convertirse en un hecho multiplicador para la covid-19 y afectar a centenares.

La situación se agrave por la presencia de la variante delta, que es más transmisible.

La Nación consultó a los ministerios de Salud y Seguridad si tenían informes de la actividad y las medidas que tomarían al respecto. Como respuesta, las autoridades solicitaron datos sobre la zona del país en la que se realizará el evento, con el objetivo de canalizarla con el área de salud respectiva.

Colaboró el periodista José Andrés Céspedes