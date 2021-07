Masacre en Liberia: Sobreviviente de 14 años lucha por su vida en hospital

Una adolescente de 14 años es la única sobreviviente de un brutal ataque que dejó, la mañana de este jueves, cinco jóvenes fallecidos en una casa de habitación ubicada en el barrio La Victoria, en Liberia. La menor lucha por su vida, luego de que se le practicara una cirugía en la tráquea.

Las víctimas mortales son tres mujeres y dos hombres. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) los identificó como Dayana Vanessa Martínez Romero, Stephanie Hernández García, Ingrid Massiel Méndez Serrano, todas de 24 años, y Joseph Briones Solís, de 22.

Se sabe que ellos alquilaban un apartamento detrás de una vivienda en Liberia.

El quinto fallecido fue identificado a eso de las 2:30 p. m. por el Ministerio de Seguridad como Ariel Antonio Vargas Condega, de 24 años. Al parecer, no era residente de esa casa. Este joven, según una publicación de la Universidad de Costa Rica, era estudiante de Gestión Empresarial en la Universidad Técnica Nacional.

La UCR además confirmó que cuatro de las víctimas eran alumnos de su sede en Guanacaste. Se trata de Briones, Martínez, Méndez y Hernández, mientras que la Universidad Nacional (UNA) descartó que alguno pertenezca a ese centro de estudios.

Según la Policía Judicial, todos tenían heridas profundas en sus cuellos, provocadas con un arma blanca. Cuatro de las víctimas estaban maniatadas.

Además de los fallecidos, la Cruz Roja encontró en la escena a otra adolescente de 14 años que sobrevivió al ataque. La menor es prima de Stephanie Hernández, una de las fallecidas. La joven fue trasladada al Hospital Enrique Baltodano, de Liberia.

Al mediodía, el OIJ informó de que ella resistió una cirugía que se le practicó en la tráquea para suturar una herida que sufrió con arma blanca.

El Organismo también confirmó que la víctima es alumna de sétimo año y es vecina de Río Pizote de Upala.

La subdirectora del Hospital Baltodano Briceño, Vanessa Montiel, indicó que la adolescente se encuentra en condición estable, pero delicada. Explicó que durante la mañana, fue intervenida por una herida "extensa" en su cuello. La adolescente permanecerá sedada por "varios días".

Macabro hallazgo

El OIJ detalló, por medio de su oficina de prensa, que los cinco cuerpos estaban en uno de los cuartos de la casa. Sin embargo, aún las autoridades no tienen claro el móvil que pudo provocar este múltiple asesinato, ni un posible sospechoso.

Todo parece indicar, de acuerdo con las autoridades, que el crimen se perpetró en la misma habitación en la que fueron encontrados.

Ricardo Quirós, fiscal adjunto de Liberia, detalló que las víctimas quedaron en una sola habitación: dos mujeres sobre una cama y los dos hombres y la otra mujer en el suelo. Tenían la manos y pies amarrados y algunos estaban amordazados.

Gustavo Mata, ministro de Seguridad, dijo que, como parte del protocolo, se envió personal a la frontera ante la posibilidad de que el o los agresores intenten salir del país.

"Ni es asalto, ni es venganza. No robaron nada. Son jóvenes que no están involucrados absolutamente en nada por lo menos no tenemos noticias por lo que nos dicen los vecinos (...) gente que no hacía fiestas, no hace escándalos. Entra en la casa cuando vienen de la universidad, que no salen y ahora andaban en curso de verano", dijo el Fiscal Adjunto de Liberia, Ricardo Quirós Vargas.

Quirós explicó que, con fundamento un audio que supuestamente envió una de las víctimas, se presume que podría haber sido solo una persona quien perpetró la matanza.

"Eso tiene que haber sido alrededor de las 2 a. m. (de este jueves) por el momento en que se envía el audio. Ella dice 'señor no nos va a hacer nada', se refiere a una persona. Una persona contra cinco. A no ser que estuviera armado (arma de fuego)... pero todos tiene heridas de arma blanca... no sé si por la juventud o qué (...) pero si ya mató a uno, diay los otros cuatro no sé porque no lo enfrentaron...", dijo el fiscal.

Comunidad conmovida

A eso del mediodía, Juan Carlos Briones, el padre de Joseph Briones, llegó a la escena. Él estaba acompañado por otros de sus hijos y su pareja sentimental, Kattia Corea. La señora dijo que Joseph estaba a punto de terminar su carrera en Administración de Empresas en la sede de la UCR en Guanacaste.

"Le cortaron la vida, le cortaron la carrera, le cortaron todo. (...) El papá está muy afectado, era su hijo mayor y eran muy apegados", expresó la señora.

Por su parte, un compañero universitario de Stephanie Hernández, quien no quiso ser identificado, declaró que la joven terminó la carrera de Educación Primaria el año pasado.

"Era una muchacha muy responsable y seria", se limitó a declarar el joven.

Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica, declaró cinco días de duelo institucional, por la muerte de tres estudiantes de la institución.

"Nos sentimos profundamente conmovidos y consternados por la violencia de la cual han sido víctimas estos jóvenes. Deploramos como la sociedad costarricense no tiene suficiente sensibilidad para ofrecer mayor protección a una juventud que por uno u otro medio está siendo objeto primordial de la violencia, ya sea de la que proviene del crimen organizado o de la que se da en nuestras carreteras", dijo Jensen.

Hace 11 meses y tres días sucedió la masacre en Matapalo, Santa Cruz, pueblo ubicado unos 70 kilómetros al sureste de Liberia. Allí murieron un matrimonio y tres menores de edad.

La masacre en Liberia es solo una de una larga lista. En los últimos 30 años, una docena de crímenes atroces han sorprendido al país, dejando un rastro de dolor y en muchos casos incógnitas que hasta la fecha no han sido resueltas.

Colaboraron los periodistas Carlos Arguedas y Gustavo Fallas.